USA: il figlio di Donald Trump trovato positivo al coronavirus

Donald Trump Jr, figlio dell’ex Presidente degli Stati Uniti d’America, è stato trovato positivo al coronavirus Sars-Cov-2. Lo riporta il quotidiano La Repubblica che cita fonti statunitensi. L’uomo ha 42 anni e la sua positività al virus è stata riscontrata all’inizio di questa settimana e da allora si trova in quarantena, così come previsto dai protocolli sanitari.

Lo scorso mese di ottobre anche Barron Trump, il figlio maggiore di Donald, venne trovato positivo al coronavirus. Il Sars-CoV-2 dall’inizio della pandemia ha colpito già diversi membri della Casa Bianca e dello stesso staff di Donald Trump, che a sua volta all’inizio di ottobre venne ricoverato in ospedale proprio per aver contratto il Covid.

Trovato positivo anche Andrew Giuliani

La notizia della positività di Donald Trump Jr. si è sparsa in breve tempo, anche grazie ai media internazionali che ne hanno parlato. In queste ore le autorità hanno comunicato di aver riscontrato la positività al Covid-19 anche di Andrew Giuliani, figlio di Rudolph Giuliani, il legale dell’ex Presidente USA. Gli Stati Uniti sono la nazione del mondo più colpita dalla pandemia. Secondo i dati diffusi dalla Johns Hopkins University sul suolo statunitense dall’inizio dell’emergenza sanitaria si contano 11.913.945 di casi. Le condizioni di salute di Donald Trump Jr. non desterebbero inoltre particolari preoccupazioni, in quanto il 42enne è asintomatico.

Per quanto riguarda invece Andrew Giuliani, tutta la famiglia è stata posta in isolamento, anche il padre quindi. Non è escluso che nelle prossime ore possano conoscersi ulteriori dettagli sulle condizioni di salute sia di Donald Trump Jr. che di Andrew Giuliani. Non è chiaro dove i due abbiano contratto il coronavirus.

Da TgCom24 si apprende che la notizia della positività di Donald Trump Jr. è stata lanciata dall’agenzia Bloomberg. Lo stesso media statunitense informa che già negli scorsi giorni la fidanzata di Trump Jr., Kimberly Guilfoyle, fu trovata positiva al Sars-CoV-2. Anche lei è stata posta in isolamento in attesa che guarisca e risulti negativa al tampone.

Trump e le polemiche sull’utilizzo delle mascherine

Durante la sua residenza, lo stesso Donald Trump è stato criticato più volte soprattutto per l’utilizzo della mascherina, dispositivo di protezione individuale utile a proteggersi dal contagio. Trump ci ha tenuto sempre a rassicurare i suoi concittadini, forse a volte sminuendo troppo il problema della pandemia, presentadosi diverse volte in pubblico senza alcuna protezione. Note sono le sue accuse nei confronti della Cina, colpevole, a suo dire, di non aver avvisato in tempo il mondo intero di ciò che stava accadendo e quindi di aver diffuso per il mondo intero il patogeno. Queste accuse, è bene precisarlo, non hanno trovato nessun fondamento.