Trump: "Il Covid è come l’influenza, ogni anno muoiono 100 mila persone"

Il Covid-19 continua a mietere vittime, non solo in Italia, con la soglia che è arrivata a più di 2000 casi, ma anche nel resto del mondo. Sono tantissime le persone contagiate, ma anche coloro che riescono a guarire. Una di queste è sicuramente il presidente degli Stati Uniti d’America, ovvero Donald Trump, il quale è stato ricoverato proprio perché positivo al Covid. Ora giunto a casa, ne trae le sue conclusioni paragonando il Covid all’influenza. Ecco le sue parole in merito.

Donald Trump, appena tornato a casa dall’ospedale, ne ha approfittato per scrivere su Twitter il suo commento in merito alla situazione del Coronavirus. “La stagione dell’influenza sta per arrivare. Ogni anno l’influenza fa anche oltre 100 mila morti, nonostante il vaccino. Chiudiamo per questo il Paese? No, abbiamo imparato a convivere con essa, proprio come stiamo imparando a convivere col Covid, che su gran parte della popolazione non è letale”.

Sicuramente il suo commento non mancherà di innescare nuovamente una reazione in moltissimi, a cominciare anche dai suoi stessi elettori che, tra poco, devono votare per la riconferma del presidente. Ovviamente, come è normale che sia, al suo post su Twitter è giunta immediatamente la replica del suo avversario, ovvero John Biden.

John Biden, che concorre proprio con Trump alla Presidenza della Casa Bianca, risponde in qualche modo su Twitter al suo avversario scrivendo “Masks matter”, ovvero le mascherine contano, sono importanti. Un segnale e post diametralmente opposto a quello di Trump, in cui Biden invita a indossarle in quanto salvano vite.

Insieme al tweet, John Biden coglie anche l’occasione per postare una foto del suo rivale nel momento in cui decide di togliersi la mascherina non appena giunto a casa dall’ospedale, nonostante sia ancora contagioso. A equiparare la differenza tra i due, posta una foto in cui lui indossa una mascherina nera.