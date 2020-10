Donald Trump e Melania in quarantena, positivi al covid

Cosa ne pensa l’autore

Chiara Venditti - Questo virus ha avuto effetti sulla vita di ogni persona. Anche i personaggi del mondo politico e dello spettacolo hanno subito le conseguenze del virus. Non capisco però il motivo per il quale molte persone si sentono invincibili e continuano a non rispettare le norme di sicurezza attuate per evitare il diffondersi del virus.