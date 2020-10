Donald Trump, a scuola di Covid-19, ha lasciato l’ospedale

Venerdì notte Donald Trump si era sottoposto al test rapido ed era risultato positivo al coronavirus calando un velo di tristezza sui suoi sostenitori che da quel momento hanno cominciato a presidiare il Centro Medico Walter Reed Military dove il Presidente USA era stato ricoverato per le cure.

A spegnere le mille domande sul suo stato di salute un video messaggio su Twitter con una promessa: “Voglio ringraziarvi personalmente, vi farò presto una sorpresa“. Subito dopo il suv blindato presidenziale usciva dall’ospedale: a bordo c’era Donald Trump, che indossava una mascherina nera, giacca e camicia, ma senza cravatta, mentre con la mano salutava. Nella stessa auto, oltre all’autista, c’erano un medico e un uomo di scorta, tutti bene coperti in volto con una N95.

I sostenitori al passaggio del Presidente hanno cominciato a gridare: “four more years“: è il loro augurio a Donald Trump, che possa governare altri 4 anni. “Siete dei veri patrioti“, aveva già affermato il presidente nel video messaggio. Il suono dei clacson ha fatto il resto per creare un’atmosfera di vittoria, almeno contro il coronavirus, per ora.

Dalla stanza d’ospedale, una vera e propria suite, il presidente si era mostrato al lavoro, pronto ad affrontare le prossime elezioni. Ma, in questi tre giorni, lo studio più significativo è stato dedicato al Covid-19: nello stesso messaggio dell’annunciata sorpresa il presidente ha affermato: “È stato un viaggio interessante, ho imparato molto sul Covid, questa è la vera scuola“.

Brian Garibaldi, lo pneumologo che segue la salute del Presidente, domenica mattina, in una conferenza stampa aveva assicurato: “Se continua a migliorare così, il presidente tornerà alla Casa Bianca già lunedì per continuare le cure da lì“. Interrogato dai giornalisti Sean Conley, il medico di Trump, avrebbe spiegato che come nei casi davvero critici, “i medici gli stiano somministrando Dexamethasone, l’antinfiammatorio steroideo consigliato dall’Organizzazione mondiale della Sanità“. Ora resta da capire se lo stato di salute permetterà al presidente di tornare davvero al lavoro.