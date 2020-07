Naya Rivera, l’autopsia svela la causa della morte dell’attrice: ecco cosa è realmente accaduto

La famosissima attrice Naya Rivera è nota al pubblico soprattutto per il ruolo di Santana Lopez, che dal 2009 al 2015 ha ricoperto nella serie tv statunitense Glee. Proprio pochissimi giorni fa l’attrice è stata dapprima dichiarata scomparsa e poi è stato recuperato il suo corpo nel lago Piru, in California. La Rivera si trovava lì con suo figlio di 4 anni, Josey, per una gita.

Tutto il mondo si è unito in un’unica preghiera, con la speranza che l’attrice potesse essere trovata sana e salva, ma per Naya non ce stato nulla da fare. La Rivera ha sacrificato la propria vita per salvare quella del figlio, il quale è stato ritrovato da solo nella barca che l’attrice aveva noleggiato per trascorrere un pomeriggio sul lago insieme a lui.

Il piccolo Josey era ancora addormentato e con indosso il giubbotto di salvataggio, quando è stato ritrovato dalle autorità e avrebbe raccontato cosa è realmente accaduto a lui e sua madre. Ce però voluta l’autopsia per accertare le reali cause di decesso della donna e, come riportato da “BitchyF“, si apprende, attraverso il comunicato diramato, che la Rivera è morta per annegamento.

Si è trattato insomma di un incidente, una tragica fatalità e dal documento ufficiale si apprende: “La causa reale della morte è l’annegamento e confermiamo che è stato un incidente. Non si tratta di omicidio, non ci sono lesioni sul corpo, solo segni del tempo che è rimasto sommerso prima del ritrovamento. Dall’autopsia possiamo affermare che non ci sono residui di alcol e droghe e che quindi questi elementi non hanno avuto un ruolo nella morte“.

Insomma, diversamente da come molti hanno ipotizzato e cioè che l’attrice fosse stata assassinata e magari prima drogata, la reale causa del decesso è l’annegamento e dunque tutte le congetture avanzate sono ufficialmente da escludere. Adesso che l’autopsia è stata messa a punto, il corpo di Naya Rivera potrà essere rilasciato e i funerali celebrati, per una giovane donna di 33 anni che per salvare la vita di suo figlio, ha sacrificato per sempre la sua.