Melania vuole il divorzio. Trump abbandonato da tutti

Donal Trump non trova pace. Dopo la pesante sconfitta contro il democratico Biden per le elezioni USA, arriva la notizia che Melania vuole il divorzio.

Già molte testate giornalistiche americane avevano notato come in certi momenti istituzionali Melania aveva rifiutato la mano di Donald Trump in pubblico, cacciandolo via ma senza cercare di dare troppo nell’occhio. In altre occasioni si lesse il labbiale di Trump che gli chiedeva di sorridere e lei rimaneva impassibile.

Insomma pare proprio che Melania fosse esausta da molto tempo di questa relazione e ora che tutta l’America sta scaricando Trump, ha pensato bene di accodarsi.

Il fatto che alla Casa Bianca dormivano in camere da letto separate e a causa di quelle immagini pubbliche tanto discusse come il rifiutare la mano di Donald hanno fatto si che gli “allibratori” già scommettessero sul loro divorzio. La migliore amica di Melania smentisce ma questo non è bastato perchè tutte le testate giornalistiche non riportassero la notizia.

Secondo Omarosa Maigault Newman, ex assistente del presidente degli Stati Uniti, Melania sta contando i minuti per chiedere il divorzio.