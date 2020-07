Le prime foto del matrimonio di Beatrice di York

Venerdì 17 luglio è stato celebrato il matrimonio, in forma privata, della principessa Beatrice di York con l’imprenditore italiano Edoardo Mapelli Mozzi. La sposa ha scelto di indossare un abito vintage di Norman Hartnell che ha preso in prestito per il suo matrimonio dalla regina, che è stato adattato alle misure esatte della sposa.

L’abito in taffetà di avorio è tempestato di diamanti, presenta maniche a sbuffo di organza ed è rifinito con raso duchessa. La Principessa Beatrice indossava la tiara della Regina Maria, la stessa che la Regina Elisabetta II ha indossato in occasione delle sue nozze con il Duca di Edimburgo. Il diadema è stato donato alla regina Maria come regalo di nozze dalla regina Vittoria, che poi ha passato alla figlia come “qualcosa di prestato” nel giorno del suo matrimonio.

A differenza delle spose reali che utilizzano mazzi di fiori bianchi, la Principessa Beatrice ha selezionato per il suo bouquet una combinazione di gelsomini e rose da giardino rosa, crema e avorio. Il bouquet comprendeva anche un rametto di mirto, secondo una tradizione iniziata dalla regina Vittoria.

A celebrare la cerimonia è stato il reverendo Paul Wright, insieme al reverendo canonico Martin Poll, cappellano domestico di Sua Maestà la regina. Rispettando le normative governative non sono stati eseguiti inni. Beatrice di York ha ricevuto dalla regina lo stesso regalo di Meghan Markle: non si tratta di un oggetto ma di qualcosa di più prezioso ovvero la sua benedizione.

È infatti tradizione, per i familiari più stretti della sovrana, chiedere il permesso prima di sposarsi. La sovrana ha infatti emanato una dichiarazione scritta: “La Regina ha gentilmente concesso il permesso alla cerimonia nuziale. Il permesso è stato dato ben due volte dal momento che Beatrice e Edoardo si sarebbero dovuti sposare il 29 maggio ma le nozze erano state rimandate a causa della pandemia“.