Beatrice di York ha sposato l’imprenditore italiano Edoardo Mapelli Mozzi

La principessa Beatrice di York, 31 anni, si è sposata oggi in segreto con l’imprenditore italiano Edoardo Mapelli Mozzi, 37 anni. La cerimonia privata si è svolta nel castello di Windsor in presenza di una ventina di persone, tra le quali la sovrana e alcuni componenti della famiglia reale.

I nonni hanno guardato la coppia scambiarsi i voti questa mattina alle 11 nella Cappella di Ognissanti nel Windsor Great Park. Il fidanzamento ufficiale è avvenuto nel settembre 2019 durante un viaggio nella Costiera Amalfitana, i due sposi si conoscevano da tempo, anche se si sarebbero rivisti in occasione delle nozze della sorella di Beatrice, Eugenia di York che si sono tenute nell’ottobre 2018.

La regina Elisabetta II e il principe consorte Filippo sono arrivati in auto, la sovrana indossava un abito verde chiaro con un cappellino in tinta. Tra gli invitati anche i genitori di Beatrice, il principe Andrea e Sarah Ferguson. La famiglia dello sposo Edoardo, che risiede in Italia, non avrebbe partecipato alla cerimonia.

Nessuna foto verrà pubblicata oggi per non oscurare l’investitura del capitano Tom Moore, che si è tenuta nel Castello di Windsor nel pomeriggio. La coppia vorrebbe trasferirsi in Italia, lontani dallo scandalo che ha travolto il principe Andrea. In una videochiamata fatta a una charity la principessa ha confidato: “Durante il lockdown ho avuto paura di essere lasciata sola con i miei pensieri”.

L’uomo che ha conquistato il cuore di Beatrice si chiama Edoardo Mapelli Mozzi, è figlio del conte Edoardo Mapelli Mozzi e Nikki Shale, fondatrice di Banda, un’azienda immobiliare di lusso. I suoi genitori si sono separati quando era giovane. È padre di un bambino di nome Christopher, soprannominato Wolfie, nato dalla relazione con l’architetto cinese americana Dara Huang. Il bambino è nato nel 2016, la scelta del nome è un omaggio al patrigno di Edoardo, Christopher Shale, morto nel 2011 per problemi cardiaci.