Un italiano alla corte inglese: Beatrice di York sposa Edoardo Mapelli Mozzi

E’ ufficiale: Beatrice ed Edoardo convoleranno a nozze. E no, questo non è l’annuncio che una giovane coppia può fare al gruppo di amici. L’annuncio è stato fatto in pompa magna: i Duchi di York hanno usato i canali ufficiali di Buckingham Palace per dire al mondo che la figlia, nonchè nipote della Regina Elisabetta, sarà presto sposa.

La notizia ha fatto presto il giro di tutto il mondo, inondando la cronaca rosa: un altro Royal Wedding, che vede come protagonista la figlia di una delle coppie più chiacchierate di sempre. La coppia, che sta insieme dal 2018, convive ed avrebbe ufficializzato il fidanzamento sul red carpet del gala alla National Portrait Gallery.

Chi è Beatrice di York

La ragazza, nona nella linea di successione al trono, è la primogenita di Andrea di York, fratello dell’erede al trono, e Sarah Ferguson. L’annuncio, come le abitudini reali richiedono, è stato fatto in grande; anche sui social, modo più diretto per entrare in contatto diretto con il popolo.

Il profilo ufficiale di Buckingham Palace, su Instagram, ha pubblicato la lieta notizia con una foto romantica dei due innamorati, e il diamante bene in vista. “Il duca e la duchessa di York” si legge nella didascalia, “Sono lieti di annunciare il fidanzamento della principessa Beatrice ed Edoardo Mapelli Mozzi“. I due si sposeranno nel 2020.

Chi è Edoardo Mapelli Mozzi

Una domanda che ha invaso i tabloid di tutto il mondo è stata: Ma chi è l’Italiano che ha rapito il cuore della nipote di Sua Maestà? Edoardo è il figlio del conte italiano Alessandro Mapelli Mozzi e dell’inglese Nikki Shale, è cresciuto a Londra ed opera nel settore immobiliare.

Sembrerebbe, inoltre, che la sua eleganza non coinvolga solo gli abiti che indossa: avrebbe scritto una dolcissima dedica alla sua innamorata “Non sarai mai sola, amore mio, il mio cuore è la tua casa. Mano nella mano, oggi, domani e per sempre“. Il principe, non per sangue blu, ma sicuramente per galanteria, non è nuovo all’altare: Edoardo, infatti, è già stato sposato, ha un figlio ed è divorziato. Un nuovo colpo al cuore per la Regina, dopo la chiacchieratissima Meghan Markle?