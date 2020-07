Beatrice di York, la foto di nozze con la tiara originale del matrimonio di Elisabetta II

È stata svelata la foto di nozze della Principessa Beatrice, nipote della Regina Elisabetta e figlia primogenita del Principe Andrea. La Principessa, convolata a nozze venerdì con il Conte italiano Edoardo Mapelli Mozzi, ha avuto l’onore più grande di tutti i nipoti della regina: Elisabetta le ha concesso la tiara di diamanti “Queen Mary” da lei indossata per le nozze reali del 1947, quando pronunciò il suo “si” al Principe Filippo.

“La Regina ha conservato questa Tiara appositamente per Beatrice. È sempre stata riservata per lei, dato che sono eccezionalmente vicine. È sicuramente il prestito più significativo mai fatto dalla Regina“, ha confermato una fonte ufficiale del palazzo. Anche l’abito di Beatrice ha un forte richiamo alla nonna. Si tratta infatti di un abito vintage color avorio fornito proprio dalla Regina Elisabetta realizzato dallo stilista Norman Hartnell, morto nel 1979, che disegnò l’abito di nozze della Regina e la tiara indossata per l’occasione.

L’abito, in tessuto taffettà, ha maniche corte a palloncino in tessuto trasparente, dettagli argentati sul corpetto che sono ripresi nella ampia gonna, ed è accompagnato da un lungo velo bianco sui capelli sciolti della sposa. Per lo sposo un Frac nero, pantaloni grigi scuri, camicia celeste e gilet color crema. La cerimonia, inizialmente programmata in grande stile per quest’anno a maggio, è stata posticipata a causa del Coronavirus ed ha avuto luogo a sorpresa lo scorso venerdì alla presenza di pochi invitati, tra cui la Regina ed il Principe Consorte ed i genitori di Beatrice, il Principe Andrea e Sarah Ferguson.

Secondo molti il motivo della riservatezza della cerimonia non è solo la pandemia mondiale in corso, ma soprattutto l’imbarazzo verso le accuse sempre più pesanti nel confronti del padre, amico intimo del pedofilo miliardario Jeffrey Epstein, morto lo scorso anno in carcere, che è notevolmente infatti assente nelle foto rilasciate dal Palazzo Reale. Dopo essersi dichiarato disposto a parlare con le autorità per le accuse a lui mosse, il figlio preferito della Regina si nega da oltre un anno agli investigatori americani.

Il recente arresto del braccio destro di Epstein, Ghislaine Maxwell, porta nuovi riflettori sulla vicenda, che ha comportato un allontanamento di Andrea da ogni ruolo ufficiale nella monarchia. Sembra infatti che la Maxwell abbia molto materiale sugli amici famosi di Epstein, incluso il Principe inglese, e che sia disposta ad utilizzare le informazioni in cambio di una condanna meno pesante.