Elefantessa uccisa in India: il frutto ingerito era una trappola

Cosa ne pensa l’autore

Antonietta Ricciuti - Non ci sono parole per descrivere questa drammatica vicenda. Un animale indifeso morto in questo modo che ha fatto di tutto per calmare la sua sofferenza e cercare di salvare il proprio cucciolo in grembo. Penso che le trappole vadano messe se si ha paura per le coltivazioni, ma mettere i petardi all'interno della frutta mi sembra eccessivo: si potrebbero tranquillamente utilizzare altri metodi, non necessariamente portare l'animale alla morte in modo così crudele.