Elefantessa incinta uccisa con un ananas imbottito di petardi: catturato uno dei colpevoli

Cosa ne pensa l’autore

Francesco Menna - Una cosa allucinante. Si sperava che dopo la pandemia da Coronavirus le persone avessero acquisito un po' di umanità, ma a quanto pare non solo non è così, ma la situazione è ampiamente peggiorata. Fossi negli uomini del governo indiano, farei marcire questi individui in cella, gettando via le chiavi. L'intenzionalità del gesto è imperdonabile.