India: elefantessa incinta morta dopo aver mangiato un ananas pieno di petardi

Hanno fatto il giro del Mondo le immagini dell’elefantessa di 15 anni, incinta, deceduta dopo alcuni giorni di agonia, per le conseguenze dovute all’esplosione di alcuni petardi, ingeriti unitamente ad un ananas. È successo in India, nello stato del Kerala. Non è ancora chiaro se si è trattato di un incidente o di un atto doloso.

La notizia è stata diffusa sui social dalle autorità forestali indiane, che stanno indagando per ricostruire la vicenda e accertare eventuali responsabilità. Secondo le prime informazioni, l’animale avrebbe mangiato un ananas contenente dei petardi. La successiva esplosione ha causato delle fratture alle ossa dell’elefantessa, che per alcuni giorni ha vagato lungo il fiume Velliyar, senza aver possibilità di mangiare, a causa della bocca e della lingua distrutte.

L’incidente è avvenuto il 23 maggio, nei pressi di alcuni terreni agricoli, dove solitamente gli abitanti del posto, al fine di allontanare i cinghiali e maiali, e preservare i raccolti, lasciano della frutta ripiena di petardi. L’elefantessa, dopo aver vagato per quattro giorni, è stata ritrovata esamine nel fiume. Inutili i tentativi di salvarla da parte di alcuni veterinari intervenuti sul posto. Il corpo del pachiderma è stato tratto a riva grazie al supporto di altri elefanti.

Il governo indiano, tramite la voce del Ministro dell’Ambiente, Prakash Javadekar, ha reso noto che è stata aperta una inchiesta sull’episodio, ed è al vaglio degli inquirenti, la posizione di tre persone. Non si esclude che ci possano essere a breve degli arresti.

Nel frattempo il dipartimento forestale del Kerala lancia un appello su twitter a chiunque abbia informazioni sull’incidente, ricordando che la Costituzione indiana prevede il rispetto di tutti gli esseri viventi. Nello stato del Kerala, l’elefante asiatico viene considerato un animale sacro ed utilizzato nelle cerimonie religiose. Si tratta di un animale in via di estinzione, con circa 27mila esemplari rimasti in India.