Coronavirus, paura per la Regina Elisabetta: dipendente positivo a Buckingham Palace

Il tabloid inglese “The Sun” ha reso noto in queste ore che un dipendente di Buckingham Palace, la residenza ufficiale della Regina Elisabetta, è risultato positivo al Coronavirus. Quando è stato effettuato il test, la Regina si trovava ancora presso la residenza londinese.

Una volta appresa la notizia, è stato subito disposto il suo trasferimento presso il castello di Windsor dove sembra che la Regina goda di ottima salute, almeno secondo quanto riportano alcune fonti molto vicine ai reali inglesi. Sono stati momenti di tensione, ma al momento la situazione è sotto controllo.

Il Coronavirus arriva a Buckingham Palace

Anche la Gran Bretagna in questi giorni sta affrontando l’emergenza Coronavirus dovendo far fronte ad un contagio che sta diventando ogni giorno più preoccupante: purtroppo la crescita esponenziale sia degli infetti che dei decessi sta piegando anche l’Inghilterra. Proprio per la crescita della gravità di questa emergenza, è stata presa la decisione di allontanare la Regina da Buckingham Palace.

Una decisione opportuna, dopo che il dipendente durante la scorsa settimana ha accusato malori tipici del Covid-19 e il test ha confermato i sospetti. Immediata la quarantena per tutti i dipendenti che hanno avuto contatti con l’uomo, anche se al momento, come riportato sul tabloid inglese “The Sun”, non è ancora stato chiarito quale fosse il ruolo ricoperto dal membro dello staff e se avesse avuto contatti diretti con la Regina Elisabetta: “Il lavoratore è risultato positivo al test prima che la Regina andasse a Windsor, ma il Palazzo ha 500 membri dello staff, quindi non è inconcepibile che qualcuno sarebbe stato colpito prima o poi“, si legge sulle pagine del “The Sun”.

Insieme al Principe Filippo, quindi la Regina ha lasciato il Palazzo Reale, anche se le è stato vivamente consigliato di rilasciare una comunicazione ufficiale al suo popolo, anche per cercare di ristabilire una parvenza di normalità e diffondere quella sicurezza di cui i suoi sudditi hanno tanto bisogno in questo difficile momento.