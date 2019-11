La Regina Elisabetta e il Principe Filippo festeggiano 72 anni di matrimonio

La Regina Elisabetta ed il principe Filippo, Duca di Edimburgo, festeggiano oggi, 20 novembre 2019, ben 72 anni di matrimonio. Un traguardo straordinario che non ha eguali; nessuna coppia reale è mai stata per cosi tanto tempo insieme ed è un traguardo a cui anche pochissime coppie di gente normali sono arrivate.

La Regina Elisabetta, figlia maggiore del Duca di York, in seguito Re Giorgio VI, e di Elizabeth Bowes-Lyon nacque a Londra il 21 aprile 1926. Nel 1936 divenne erede al trono britannio, in quanto suo zio Edoardo VIII abdicò e suo padre salì al trono. Diventò regina alla morte del padre il 6 febbraio 1952, per poi essere incoronata il 2 giugno 1953 nell’Abbazia di Westminster. Ad oggi, il suo regno è il più lungo di tutta la storia britannica, avendo superato il 9 settembre 2015 il precedente record detenuto dalla sua trisavola, la regina Vittoria, che aveva regnato per 63 anni, 7 mesi e 2 giorni.

Il Principe Filippo, nato principe di Grecia e Danimarca, è il quinto ed unico maschio, figlio di principe Andrea di Grecia e della principessa Alice di Battenberg. In seguito alla sconfiita della Grecia nella guerra greco-turca (1919-1922), lo zio di Filippo, il re Costantino I di Grecia, fu costretto ad abdicare e il principe Andrea, assieme ad altri, fu arrestato dal governo militare insediatosi. Nel dicembre di quell’anno il tribunale rivoluzionario decise di esiliare per sempre la famiglia reale, che scappò dalla Grecia grazie all‘incrociatore britannico HMS Calypso; il principe Filippo fu trasportato in una cassa di arance.

Il primo incontro è avvenuto il 22 luglio 1939, durante la visita di Giorgio VI e della regina consorte Elisabetta al Dartmouth Royal Naval College; Elisabetta, si dice, se ne innamorò ed essi cominciarono uno scambio di lettere. Nell’estate del 1946 Filippo decise di chiedere la mano della principessa Elisabetta a re Giorgio, il quale accettò; il fidanzamento fu ufficializzato nel ventunesimo compleanno di Elisabetta, il 19 aprile 1947, mentre fu annunciato al pubblico nel luglio del 1947.

Filippo rinunciò ai suoi titoli regali greci e danesi, nonché alle sue pretese sul trono greco, oltre ad essersi convertito alla religione anglicana; egli fu inoltre naturalizzato cittadino britannico con il titolo di Lord Mountbatten il 18 marzo 1947, in quanto Filippo adottò il cognome di Mountbatten, proveniente dalla famiglia materna. Il matrimonio, registrato e trasmesso dalla BBC, fu celebrato il 20 novembre 1947 nell’abbazia di Westminster. I due hanno 4 figli: Carlo, Anna, Andrea ed Edoardo.