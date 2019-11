Reddito e pensioni di cittadinanza, Naspi, Rei: ricarica e pagamento nel mese di novembre 2019

Le scadenze di accredito dei sussidi di welfare da parte dell’Inps rientrano tra le informazioni più ricercate dai beneficiari di tali provvedimenti. Cercare di fare il punto della situazione non è sempre semplice, anche perché ogni sussidio presenta delle regole di accesso e di funzionamento proprie.

Partiamo dalla Naspi, ovvero da quel sussidio di welfare che viene garantito nel momento in cui si perde in modo involontario il proprio lavoro o che viene erogato dopo le dimissioni per giusta causa, od ancora a seguito della maternità. Il pagamento nel mese di novembre sarà effettuato a partire dal giorno 11/11, con l’accredito che dovrebbe arrivare sul conto postale o bancario a partire dal 12 novembre 2019.

Per quanto concerne invece il Reddito di Inclusione (conosciuto anche con l’abbreviazione REI), il pagamento per novembre è stato fissato alla fine del mese e dovrebbe arrivare attorno al giorno 29/11. In tal senso, ricordiamo che il provvedimento di welfare è stato sostituito dallo scorso marzo con il reddito o la pensione di cittadinanza, pertanto solo chi ne ha già fatto richiesta antecedentemente può continuare a riceverne gli accrediti.

Reddito e pensioni di cittadinanza: quando arriva la ricarica a novembre 2019

Concludiamo il nostro intervento specificando la data di pagamento del reddito e delle pensioni di cittadinanza. Al riguardo, bisogna innanzitutto segnalare che lo scorso mese l’Inps ha richiesto di aggiornare tutte le pratiche presentate prima del termine di marzo 2019. Chi non ha provveduto ad inviare la documentazione si vede quindi sospendere il pagamento, in attesa dell’integrazione. I ritardatari possono però provvedere al fine di riattivare il beneficio di welfare, collegandosi alla propria area riservata dell’Inps, oppure avvalendosi dei servizi di un patronato.

Fatta questa opportuna premessa, chi risulta in regola con l’attuale normativa vedrà arrivare il reddito e la pensione di cittadinanza a partire dal 28 novembre 2019. Coloro che hanno fatto domanda entro il 31 ottobre dovranno invece attendere i canonici 30 giorni, al fine di ricevere innanzitutto la card del reddito o della pensione di cittadinanza dal proprio ufficio postale di riferimento.