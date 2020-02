Reddito e pensioni di cittadinanza 2020: il governo si impegna per garantirne la massima operatività

Cosa ne pensa l’autore

Stefano Calicchio - Il reddito e le pensioni di cittadinanza rappresentano degli strumenti di welfare innovativi, che per questo risultano ancora in una fase di rodaggio. Rispetto agli intenti iniziali resta però ancora molto da fare, soprattutto per quanto concerne il rilancio attivo e occupazionale dei soggetti interessati. Da questo punto di vista, sarà quindi interessante seguire in che modo interverrà il governo nei prossimi mesi.