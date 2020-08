Reddito di cittadinanza: pagamenti di agosto 2020 in arrivo alla fine della settimana

Si avvicina anche questo mese la data di pagamento relativa al reddito e alle pensioni di cittadinanza. Nella pratica, la ricarica del mese di agosto continuerà a seguire la prassi ormai consolidata sin dall’avvio del meccanismo di sostegno, pertanto i pagamenti arriveranno a partire dal 27/08. Negli scorsi giorni hanno infatti avuto inizio le prime lavorazioni legate al mese attuale da parte dell’Inps, che si occupa di gestire il sussidio pensato per garantire un sostegno economico alle famiglie con situazioni di disagio socio-lavorative.

Come già anticipato, le lavorazioni relative agli attuali pagamenti hanno avuto inizio lo scorso martedì 25 agosto, pertanto i flussi relativi ai nuovi accrediti dovranno solo passare i tempi tecnici al fine di valorizzare l’importo sulle tessere di cittadinanza. In tal senso, il reddito e le pensioni di cittadinanza saranno pagati con regolarità.

Secondo i dati comunicati dall’Osservatorio dell’Inps e aggiornati al mese attuale, il reddito di cittadinanza coinvolge ormai oltre 1,3 milioni di famiglie per un totale di tre milioni di persone, mentre il sostegno economico medio mensile garantito per ogni nucleo familiare corrisponde a 560 euro.

Pagamento reddito di cittadinanza: cosa cambia per chi ha appena fatto richiesta

Come da prassi appare opportuno specificare che quanto indicato in precedenza riguarda in particolare i beneficiari che hanno già in corso da diversi mesi il pagamento del reddito di cittadinanza. Infatti, chi ha fatto richiesta nel mese corrente dovrà attendere la metà di settembre per ricevere la tessera di cittadinanza. Quest’ultima conterrà già al proprio interno la prima ricarica.

Per tutti coloro che hanno necessità di verificare il saldo della propria carta di cittadinanza o che non hanno ricevuto correttamente il pagamento resta possibile contattare l’apposito numero verde 800.666.888 (valido sia per il reddito che per la pensione di cittadinanza). Infine, è possibile eseguire il saldo della carta e verificare i relativi movimenti tramite Postamat o l’apposita app rilasciata da Poste Italiane per la tessera Postepay.