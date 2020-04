Reddito di cittadinanza: 1,8 milioni di nuclei familiari hanno presentato domanda

Cosa ne pensa l’autore

Stefano Calicchio - Il reddito e la pensione di cittadinanza hanno rappresentato un vero e proprio cambiamento di paradigma nel nostro sistema di welfare. Dall’attivazione l’Inps ha ricevuto quasi 2 milioni di domande, ma ora il meccanismo di tutela potrebbe vedere un ulteriore allargamento della platea dei potenziali beneficiari in virtù della grave crisi in corso per via del Coronavirus.