Huawei: il blocco dell’America è costato miliardi di dollari persi e un taglio ai costi legati alla spedizione

Il divieto di collaborare con Huawei firmato da Trump ha iniziato a creare danni all’azienda cinese. L’amministratore delegato, nonché fondatore di Huawei, Ren Zhengfei, ha dichiarato una previsione sulle perdite che lo coinvolgeranno nel giro di poco tempo. Il documento che limita le collaborazioni commerciali comporterebbe delle perdite pari a 4 miliardi di dollari entro la fine di quest’anno.

Il fatturato, in questo modo, passa dai 104 miliardi registrati lo scorso anno a “solo” 100 miliardi entro la fine del 2019. Senza il divieto, l’amministratore delegato aveva ipotizzato un incasso di 125 miliardi di dollari. In un’intervista ha spiegato che: “Non ci aspettavamo che [l’amministrazione Trump] ci attaccasse su così tanti aspetti”.

Il divieto di Trump mette in crisi Huawei?

Inizialmente, l’amministratore delegato di Huawei aveva accettato il “guanto di sfida”, a seguito dell’imposizione da parte di Donald Trump, spiegando di avere già pronti dei piani di emergenza per far fronte a questo tipo di situazioni. Invece, però, solo ora hanno esternato in maniera più chiara tutte le varie limitazioni imposte dal governo americano.

Google ha sospeso la licenza per l’utilizzo di Android sugli smartphone Huawei, ma anche ARM di recente ha tagliato i ponti con l’azienda cinese, spiegando di aver ricevuto enormi pressioni da parte del governo americano. Altri Paesi, inoltre, si stanno organizzando per non utilizzare più le apparecchiature di rete del marchio leader cinese.

Tutto ciò che sta succedendo negli ultimi mesi, obbligherà Huawei a tagliare il 40% dei costi legati alla spedizione di smartphone e tablet in tutto il mondo, se non addirittura il 60%, secondo alcune indiscrezioni. L’amministratore delegato si è sbilanciato dicendo che l’azienda potrebbe continuare ad essere in perdita fino al 2021: solo da allora, potrebbe puntare nella migliore delle ipotesi ad un recupero della quota di mercato.