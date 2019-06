Hongmeng: ecco il sistema operativo di Huawei. Nei test è più veloce del 60% rispetto ad Android

Come tutti sapranno Huawei è stata letteralmente bannata dagli Stati Uniti e dunque da Google, e la casa produttrice deve difendere il proprio marchio dall’assalto dei concorrenti anche senza Android. Proprio per questo ha già lavorato ad un nuovo sistema operativo chiamato Hongmeng. La notizia che può risultare incredibile è che il software di Huawei è già del 60% più veloce rispetto ad Android, oltre al fatto che è in fase di sviluppo da un po’ di anni.

Huawei è riuscita, inoltre, a convincere Xiaomi ed Oppo (due produttori di smartphone che negli ultimi anni si sono imposti nei vari mercati globali) ad effettuare i primi test sul nuovo sistema operativo. La notizia arriva da un quotidiano cinese, chiamato Global Times, e Huawei punta ancora più in alto: fare diretta concorrenza ad Android e iOS per la distribuzione del software nelle varie aziende del mondo.

Huawei: il sistema operativo Hongmeng avrò successo?

Si tratta di una notizia non confermata dalle varie aziende nominate: tuttavia, al momento, la situazione tra il governo americano, quello cinese e Huawei, è rimasta congelata, se non per la riammissione al programma dei beta tester di Google per lo sviluppo del nuovo Android.

Un dato interessante è che Huawei avrebbe già distribuito il sistema operativo ad oltre 1 milione di smartphone per consentire test approfonditi con il fine di immetterlo sul mercato il prima possibile. A questo punto, sembra essere la casa produttrice cinese ad avere un asso nella manica.

Potrebbe fermare i test se Google dovesse eliminare il ban ma, se così non dovesse essere, ecco che potrebbe introdurre sul mercato un terzo sistema operativo con delle sue funzioni e app ben specifiche. È solo questione di tempo prima di avere ulteriori notizie e non resta che aspettare i prossimi sviluppi. Al momento, Hongmeng è un nome ufficialmente registrato in Perù. In Europa, potrebbe essere chiamato Ark OS.