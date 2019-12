Ufficiali i francobolli previsti per il 2020 dallo Stato del Vaticano

Dopo aver parlato dei francobolli che saranno emessi in Italia e nella Repubblica di San Marino, volgiamo lo sguardo all’altra nazione presente all’interno della nostra.

Il Vaticano ha messo in cantiere per il 2020 diciannove voci: anche in questo caso non sappiamo se di un singolo valore o più, come non sappiamo ancora date e costi complessivi. Alle voci aggiungiamo anche un aeregramma, una busta filatelica, ed una serie di cartoline postali.

Ma vediamo quali sono le voci più interessanti della lista, a cominciare dalle storiche come il giro “Europa” e le festività di “Pasqua” e “Natale“, due serie apprezzate soprattutto in prossimità delle due grandi feste.

Per i tributi religiosi abbiamo quello dedicato al Pontificato di Papa Francesco e un secondo ai suoi viaggi svoltisi in questo 2019 nel mondo, il 1.750° anniversario della nascita di san Nicola di Bari (chissà che questa voce non lo ritroveremo anche in Italia), ed il centenario della nascita di san Giovanni Paolo II (emissione che prevederà una nuova congiunta con la Polonia).

Ancora centenari, della morte di santa Teresa di Gesù delle Ande (1900-1920) e della proclamazione di sant’Efrem il Siro a Dottore della Chiesa

Per la parte “laica”, anche il Vaticano ricorderà i 250° anniversario della morte di Giambattista Tiepolo ed il quinto centenario della morte di Raffaello Sanzio. Mentre non mancherà l’omaggio al 250° anniversario della nascita di Ludwig van Beethoven.

Saranno celebrati inoltre la 50° Giornata Mondiale della Terra e l’anno internazionale della salute delle piante. Due congiunte saranno emesse con la Costa d’ Avorio per il cinquantesimo anniversario delle relazioni diplomatiche tra i due stati e con l’Italia per il nono centenario della Cattedrale di Volterra (Pisa).

Merita un francobollo anche un altro cinquantenario di relazioni diplomatiche, in questo caso con l’Unione Europea ed infine il centesimo anniversario della fondazione dell’Apostolato del Mare ed il cinquantaduesimo Congresso Eucaristico Internazionale che si svolgerà a Budapest dal 13 al 20 settembre.