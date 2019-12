Ufficiale la lista dei francobolli che arriveranno nel 2020

È stata comunicata dal ministero dello Sviluppo Economico, a cui compete l’onore, la prima lista di emissioni per i francobolli che saranno emessi nel 2020 e che successivamente saranno messi in vendita da Poste italiane.

La lista che prevede ben 35 emissioni è relativa al primo semestre dell’anno, ma con tutta probabilità sarà aumentata con qualche integrazione ancora prima di sapere cosa ci aspetterà nel secondo semestre, cosa già fatta rispetto alla prima bozza che vedeva 33 voci.

La prima emissione arriverà con un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “Lo sport” dedicato alla S.S. Lazio S.p.A., nel 120° anniversario della fondazione, e sarà già il 9 gennaio. Un altro francobollo per il calcio sarà dedicato al Cagliari per i suoi cento anni.

Tante le date ancora da decidere, tra quelle che hanno già il giorno ricordiamo a gennaio Fellini e Modigliani (il 20 ed il 24), a febbraio un dentello per il 70 festival di San Remo, ed ancora Raffaele Sanzio (nel V° centenario della scomparsa ad aprile), Eduardo De Filippo (120° anniversario della nascita, 24 maggio), Alberto Sordi (centenario della nascita, 15 giugno), e Giuseppe Ungaretti (50° anniversario della scomparsa, 1° giugno).

In calendario anche appuntamenti fissi, come il “tributo” all’ Europa, che saranno due con il tema dell’anno “Antichi itinerari postali”, tra cui quello dedicato alla città capitale della cultura italiana (Parma), e quello per la giornata della filatelia (2 valori, il 27 marzo).

Un dentello ricorderà anche che quest’anno Padova sarà capitale europea del Volontariato. Accanto all’omaggio di personaggi famosi, ci saranno anche quelli dedicati ai “non meno famosi” ma evidentemente degni di essere celebrati, come le aziende FILA, Campari e Divella, o come il giudice Mario Amato, nel 40° anniversario dell’uccisione, e Zeno Colò, nel centenario della nascita.

Le date naturalmente posso subire variazioni ed al momento la maggior parte delle tariffe dovrebbe avere un costo di 1,10 pari alla tariffa “B” (primo porto fino a 20 grammi della lettera interna).