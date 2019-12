Ecco i francobolli 2020 che usciranno da San Marino

In un articolo precedente abbiamo detto del programma filatelico per il 2020 per l’Italia da parte del ministero dello Sviluppo Economico (che al momento ha svelato i primi sei mesi): oggi parliamo di quello che ha messo in cantiere da San Marino l’Ufficio Filatelico e Numismatico.

Non sappiamo ancora le date precise ed i valori facciali che avranno, ma la lista – a vederla bene – prevede voci simili con l’Italia (in particolare i classici “giri” del tributo PostEuropa dedicato quest’anno ad “Antiche tratte postali”, il Natale e la squadra vincitrice del campionato nazionale di calcio 2019-2020, accanto le voci dedicate all’ anno che verrà, come i cinquecento anni della scomparsa di Raffaello, ed il 250° anniversario della scomparsa di Giambattista Tiepolo.

Una voce vedrà ancora gli alpini, già presenti lo scorso anno, per via della 93a Adunata Alpini che si svolgerà tra Rimini e San Marino. Avvenimento importante nel 2020 sarà il campionato di calcio europeo che si svolgerà un po’ in mezzo continente ed i campionati di atletica dei Piccoli Stati d’Europa, che sarà da questi ospitato.

Ricorrenze importanti saranno anche i tre centenari della nascita di San Giovanni Paolo II, di Gianni Rodari e di Federico Fellini.

E poi spazio ai dentelli “curiosi” come la serie per i francobolli augurali, per gli animali, ed alla sostenibilità ambientale. Una emissione è infine prevista per l’inaugurazione del Museo del Francobollo e della Moneta che dovrebbe avvenire nel corso dell’anno e dell’Expo 2020 Dubai.

Nel corso dell’anno saranno comunicate le date (solitamente San Marino racchiude in tre quattro periodi all’anno le uscite) e le composizioni, in numero di valori e tirature, delle serie. Non sono previste cartoline postali.

Alcune di queste voci saranno presenti anche nel calendario di coniazione delle monete, in particolare le monete da 2 euro commemorative saranno dedicate a Tiepolo e Raffaello.