Sospesa l’insegnante che ha insultato il carabiniere ucciso a Roma

La sospensione dall’insegnamento di Eliana Frontini rappresenta il primo passo verso il licenziamento definitivo. L’insegnante di storia dell’arte e disegno dell’Istituto Pascal di Romentino, a Novara, infatti è stata sospesa dall’insegnamento per la frase rivolta nei confronti del carabiniere ucciso a Roma, e su di lei già pendono dei procedimenti penali e disciplinari.

Parole dure contro la donna sono state pronunciate dal presidente della Regione Alberto Cirio e dall’assessore all’Innovazione Matteo Marnati, i quali hanno dichiarato che un soggetto del genere deve essere immediatamente estromesso dal mondo della scuola perchè è evidentemente un elemento che non è in grado di ricoprire il ruolo di educatore insegnando il rispetto per lo Stato, per le istituzioni e per chi le rappresenta.

E’ già in corso un procedimento disciplinare voluto dallo stesso Ministro dell’istruzione Marco Bussetti e avviato dall’ufficio scolastico regionale. Lo stesso ministro Bussetti ha espresso tutto il suo sdegno e disappunto nei confronti della professoressa Frontini che, con il suo commento inappropriato, ha dimostrato tutta la sua inadeguatezza per svolgere un ruolo così importante e delicato quale è quello dell’insegnante.

Dopo gli attacchi ricevuti, la professoressa ritratta e si difende, sostenendo di essere stata semplicemente fraintesa perchè quello che voleva dire è che chi intraprende la professione di carabiniere deve mettere in conto i rischi connessi a questa professione. Gli stessi studenti della professoressa prendono le distanze da quelle frasi insensate e dichiarano di attendere i provvedimenti che il distretto scolastico prenderà nei suoi riguardi.

L’insegnante è anche giornalista pubblicista e risulta essere iscritta all’Ordine dei Giornalisti del Piemonte. Il presidente nazionale del Consiglio professionale Carlo Verna ha anche dichiarato che l’autrice dovrà rispondere al Consiglio di Disciplina del Piemonte, a cui sarà segnalata.

La procura di Novara ha ricevuto la denuncia del Sap, il sindacato di polizia che ha querelato per diffamazione la professoressa insieme ad altre due persone che sui social avevano denigrato il carabiniere Mario Cerciello Rega. La professoressa rischia anche una denuncia per vilipendio. Sarà la procura in questo caso a valutare la situazione nelle prossime ore. Nel frattempo, l’insegnante ha deciso di chiudere il suo profilo Facebook a seguito della bufera mediatica che si è innescata nei suoi confronti.