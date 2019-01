Roma, trapianto riuscito sul piccolo Alex: presto verrà dimesso

Una battaglia, quella di Alex e dei suoi genitori, che si può dire finalmente conclusa. Ad un mese dal trapianto di cellule staminali emopoietiche avvenuto il 20 dicembre scorso, è arrivata la notizia del successo dell’intervento, con l’aggiunta delle dimissioni dall’ospedale del bambino che avverranno nelle prossime ore.

Sono passati molti mesi da quando tutti i giornali e telegiornali italiani hanno parlato del caso del piccolo Alex, e della disperata ricerca di un donatore per far sopravvivere Alessandro Maria Montresor. La famiglia, che viveva a Londra, era riuscita a smuovere migliaia di italiani alla ricerca di un donatore compatibile con il figlio, fino al loro arrivo a Roma dove si sarebbe eseguito un trapianto speciale che avrebbe potuto aiutare il bambino senza un donatore compatibile.

Il calvario di Alex con il lieto fine

Nonostante i moltissimi italiani che si sono iscritti al Registro Nazionale Italiano Donatori di Midollo Osseo, è stato riscontrata una sola compatibilità, ma la persona in questione non poteva dare la sua disponibilità prima di gennaio. Il piccolo Alex, non avendo più tanto tempo, è stato costretto a volare a Roma insieme alla sua famiglia, per tentare una nuova tipologia di trapianto presso il Bambino Gesù.

Si è trattata di una tecnica di trapianto innovativa, in cui vengono prelevate le cellule staminali del genitore e successivamente manipolate per eliminare gli elementi che potrebbero portare ad un rigetto futuro. È stato il papà di Alex a sottoporsi al trapianto e, ad un mese di distanza dalla notizia, è arrivato il lieto fine.

Sono stati i genitori ed i medici dell’ospedale a dare la bella notizia del successo del trapianto eseguito. Le cellule hanno perfettamente attecchito, ed il bambino gode ora di buona salute. Oltre a queste ottime notizie, arriva anche la conferma che nelle prossime ore Alex potrà finalmente essere dimesso dalla struttura. Ai microfoni dei giornalisti, il papà afferma: “io ho solo fornito da assist a mio figlio, è stato Alex a fare goal.“