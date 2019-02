Rigopiano, padre a processo. Salvini si schiera dalla sua parte

Matteo Salvini, Ministro dell’Interno, dopo la disposizione di Elio Bongrazio, gip del Tribunale di Pescara contro Alessio Finiello, ha affermato: “È pazzesco e andrò al processo con lui“. Il Gip, infatti, ha deciso di convocare a processo il prossimo 26 settembre, davanti al tribunale di Pescara, Alessio Feniello, per aver portato dei fiori a Stefano, il figlio morto nella tragedia dell’hotel di Rigopiano.

Feniello, in quell’occasione aveva violato i sigilli insieme alla moglie. Il 57enne di Valva (Salerno) probabilmente temeva di essere convocato a processo e, su Facebook, ha scritto: “Ho sempre sostenuto che avrei affrontato il processo“.

L’opinione di Finiello

Era il 21 maggio 2018, quando Alessio Feniello violò i sigilli giudiziari che circoscrivevano l’area delle macerie, per portare dei fiori al figlio Stefano, una delle 29 vittime dell’Hotel Rigopiano di Farindola (Pescara). Questo il motivo della condanna a due mesi di carcere, poi tramutata in una multa di 4.550 euro; l’uomo, contrario alla condanna, si oppose.

Finiello, in un’intervista rilasciata ad Adnkronos ha commentato il sostegno del Ministro Salvini dicendo che se anche un rappresentante dello Stato sta dalla parte di un cittadino, contro la magistratura, “vuol dire che vede questa condanna come un’ingiustizia“. Poi aggiunge: “lui sapeva che ero stato condannato a pagare e mi disse di non pagare niente. Non lo disse solo a me ma anche alla stampa perché è una farsa, è una cosa che non ha nessun senso“.

Secondo l’uomo, inoltre, la Procura di Pescara piuttosto che occuparsi del suo caso dovrebbe fare luce sui responsabili della tragedia. La moglie inoltre, era con lui a deporre i fiori ma a lei la legge non è stata applicata, considerando “la tenuità del fatto“. Quel giorno due carabinieri li avevano fermati al cancello, la moglie convinta del gesto che stava per compiere disse loro “se vuole mi può sparare, io i fiori li voglio portare” riferisce Feniello. Così, scortati dai carabinieri, hanno deposto i fiori, ma il loro caso è stato segnalato.