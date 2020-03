Pizza al Coronavirus, il video francese nella bufera. Luigi di Maio: "Inaccettabile"

Un filmato trasmesso dall’emittente francese Canal+ è destinato a far discutere e a creare molto scalpore: si tratta di un video che pubblicizza uno dei prodotti più rappresentativi italiani, la pizza. Fin qui nulla di strano, se non fosse che il nome del prodotto reclamizzato è “Pizza al Coronavirus“: subito è esplosa la polemica che sta diventando sempre più aspra di ora in ora.

Sul profilo Instagram di qualche politico italiano – tra cui quello di Di Maio, della Meloni e della Bellanova – ha fatto capolino questo video in cui si vede un pizzaiolo italiano che tossisce pesantemente, mentre informa una pizza. Poi la solita pizza viene sfornata e lo stesso pizzaiolo continua a tossirci sopra e la cosparge di batteri e germi, sotto forma di una sostanza viscida verdastra. Una scena, oltre che nauseabonda, anche del tutto inadeguata e offensiva verso il popolo e i prodotti dell’Italia, soprattutto in un momento dove la nostra economia è già in ginocchio.

La politica italiana contro il video della Pizza al Coronavirus

Luigi di Maio si è indignato davanti ad uno spettacolo del genere: “Esigiamo rispetto. I nostri cittadini, lavoratori, imprenditori esigono e meritano rispetto sempre, soprattutto in una situazione delicata come questa”, ha tuonato il Ministro degli Esteri. Gli fa eco anche Teresa Bellanova, Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, che lo descrive come un video “vergognoso e raccapricciante” e ne auspica il ritiro immediato.

Anche Giorgia Meloni, fortemente disturbata dall’immagine dell’Italia usata dal Canal+, passa la palla al governo e lo sprona a reagire in maniera decisa contro questo video: “Disprezzo per gli autori di questa immondizia anti italiana. Il Governo PD-M5S avrà la decenza di far sentire il proprio sdegno?“.

Questa trovata, poco opportuna, sta rischiando di fare esplodere un caso diplomatico tra Francia e Italia, anche se fonti diplomatiche francesi hanno preso le distanze dalla questione schierandosi dalla parte del popolo italiano: “L’Ambasciata di Francia in Italia si dissocia totalmente, il video non corrisponde in alcun modo al sentimento delle autorità e del popolo francesi. La Francia esprime la propria solidarietà all’Italia di fronte all’emergenza legata al coronavirus”.