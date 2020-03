Coronavirus, slittano le scadenze fiscali: c’è tempo fino a settembre per presentare il 730

Cosa ne pensa l’autore

Stefano Calicchio - Il decreto del governo sul coronavirus interviene anche sulle scadenze fiscali, ponendo in essere delle proroghe rispetto alle scadenze ordinarie di presentazione della dichiarazione dei redditi e delle certificazioni uniche. Si tratta sicuramente di un passaggio importante e considerato come dovuto sia da chi si trova a far fronte agli adempimenti, sia da tutti coloro che offrono consulenza di natura fiscale.