Milano, il giudice non convalida l’arresto per furto aggravato di Marco Carta

Lo scorso venerdì il cantante Marco Carta è stato arrestato insieme ad una donna di 53 anni con l’accusa di furto aggravato. Carta è stato accusato di aver rubato delle magliette per un valore commerciale di 1.200 euro alla Rinascente di Milano. Il cacciavite per togliere l’antitaccheggio e le magliette erano però dentro la borsa dell’amica, per cui il giudice non ha convalidato l’arresto per il giovane artista.

Arrestato dalla Polizia locale di Milano, inizialmente il cantante è stato posto agli arresti domiciliari in attesa del giudizio per direttissima che si è svolto sabato mattina. In seguito, a Carta non è stato convalidato l’arresto, ma il cantante è stato comunque rinviato a giudizio ed è imputato insieme alla donna per il reato di furto aggravato in concorso con la stessa.

Gli inquirenti stanno ora acquisendo i filmati delle telecamere della Rinascente al fine di ricostruire la vicenda. Il processo si svolgerà a settembre. Il giudice invece ha convalidato l’arresto per la donna, che è stata comunque scarcerata. Immediatamente dopo l’udienza, Carta ha dichiarato ai giornalisti la sua totale estraneità al fatto ed ha ribadito che non è stato lui a rubare le magliette.

Il suo difensore, l’avvocato Simone Ciro Giordano, ha altresì aggiunto che il suo assistito è una persona rispettabile e non ha nulla a che fare con i fatti che gli si contestano. Difatti, lo stesso giudice ha ritenuto che non sussistessero i presupposti per la convalida dell’arresto. Il cantante resta comunque profondamente scosso e destabilizzato dalla vicenda che sicuramente lo ha toccato profondamente.

La sua carriera è iniziata grazie al talent show di Maria De Filippi “Amici” nel 2008. Nel 2009 trionfa al festival di Sanremo vincendo con la canzone La forza mia. Lo abbiamo poi rivisto nel 2017, quando ha trionfato nella settima edizione di Tale e quale show. Di recente, aveva anche fatto coming out rivelando la sua omosessualità.