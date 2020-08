Flavio Briatore parla dall’ospedale: “Ho problemi di prostata, non so se ho il Covid”

Ricoverato presso l’Ospedale San Raffaele di Milano, nel reparto solventi, ovvero quello a pagamento, Flavio Briatore ha deciso di raccontare la sua versione sulla presunta positività al Covid-19.

In una telefonata al Corriere della Sera, il titolare del Billionaire, ha spiegato di avere solo una forte prostatite e che, domenica sera, recatosi in ospedale, è stato ricoverato per accertamenti. Approfittando della degenza avrebbe effettuato il tampone e non sa ancora se è risultato positivo o meno.

Parole che vanno in controtendenza rispetto alla notizia diffusa ieri della positività di Briatore, che invece, alla giornalista del Corriere, ha raccontato di sentirsi bene, smentendo anche le voci di condizioni serie per polmonite, riportate dalle principali testate giornalistiche, nonostante un comunicato di Billionaire Life avesse parlato solo di “leggera febbre e sintomi di spossatezza”.

Alla domanda diretta se avesse contratto il Covid, Briatore ironicamente ha risposto: “Può darsi che lo sia, coi venti che ci sono in Sardegna”, prima di interrompere la telefonata per l’arrivo in stanza di due medici. Poco dopo lo stesso imprenditore ha proseguito la conversazione con un messaggio WhatsApp nel quale ha spiegato di non poter più parlare, poiché sottoposto a flebo.

Già nella serata di ieri, Daniela Santanchè, intervenendo alla trasmissione televisiva di La7, In Onda, aveva smentito le voci di condizioni di salute serie di Briatore, che aveva sentito telefonicamente nel pomeriggio. “Flavio è stato ricoverato per l’infezione alla prostata che è recidiva, gli era già successo tre e sei mesi fa. Si trovava a Montecarlo con la febbre, ha chiamato Alberto Zangrillo che lo ha sempre curato”, le parole della senatrice di Fratelli d’Italia, che però non aveva potuto dire sulla presunta positività, poiché non era noto l’esito del tampone.

Nel frattempo sono saliti a 58 i casi postivi al Covid-19 accertati tra il personale del Billionaire di Porto Cervo, su un totale 90 tamponi effettuati.