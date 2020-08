La verità su Flavio Briatore, nessun Coronavirus: "Ha la prostatite", parla la Santanchè

Nelle ultime ore si è assistito a un vero e proprio rimbalzo della notizia, su ogni testata giornalistica esistente, circa la positività al Coronavirus da parte di Flavio Briatore. Secondo numerose fonti infatti, sembra che l’uomo sia stato ricoverato d’urgenza al San Raffaele di Milano, sottoposto a intensi trattamenti medici.

Come se non bastasse, ad alimentare ancor di più la bufera mediatica intorto al ricco imprenditore, è stata anche la notizia secondo cui Briatore avrebbe deciso di voler rinunciare alla cure del San Raffaele, per ricevere assistenza medica in una struttura privata a Montecarlo. Ovviamente questa ultima notizia ha scatenato in poco tempo una tempesta di critiche e commenti negativi.

Nel tentativo di far luce su questa storia, ci pensa la sua amica, la politica Daniela Santanchè, dove spiega su “La 7” le condizioni reali del suo amico Flavio. La Santanchè è da sempre infatti una grande amica di Briatore, tanto che solo nelle ultime ore, si sono sentiti per ben tre volte. Conosce quindi molto bene le condizioni di salute dell’imprenditore.

Allora la domanda è sorta spontanea a molti: come sta realmente Briatore? Ha davvero contratto il Coronavirus? La politica risponde che la sintomatologia di Flavio è da attribuire unicamente a una condizione patologica che si porta dietro da qualche tempo, ovvero un processo di prostatite.

La Santanchè infatti afferma: “ Flavio è stato ricoverato per una recidiva di prostatite“. La donna però tende a precisa una cosa: “Io a oggi non ho nessuna evidenza sull’esito del tampone e sono una delle sue migliori amiche“. Non appare quindi escluso una possibile positività anche al Covid-19, oltre alla già confermata prostatite. La politica aggiunge anche che la prostatite non è una patologia nuova per Briatore, tanto che venne ricoverato per la stessa diagnosi anche tre mesi fa.

Sembra dunque che i casi di positività al tampone per Covid-19, siano nettamente aumentanti negli ultimi giorni, soprattutto per tutti coloro che hanno deciso di passare le proprie vacanze estive in quel della Sardegna, tanto da soprannominare l’isola “La maledizione della Sardegna”.