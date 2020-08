Briatore positivo al Covid-19, Silvio Berlusconi tra i contatti: scatta il panico ad Arcore

La notizia che circola nelle ultime ore è la positività di Flavio Briatore al Coronavirus. L’imprenditore è stato anch’esso vittima del mostro letale e invisibile e se in un primo momento si è diffusa la notizia che le sue condizioni di salute destavano preoccupazione, adesso pare che le cose vadano diversamente e che Briatore stia meglio.

L’imprenditore ha contratto il Covid-19 dopo aver fatto festa al “Billionaire”, il locale in Sardegna di sua proprietà. Proprio la Sardegna è stata rinominata “l’isola maledetta”, difatti è stata presa d’assalto dai vip in questa estate 2020 e la maggior parte di essi sono risultati positivi, Briatore compreso. Quando il locale è stato chiuso, a causa della crescita dei contagi in Italia, Flavio si è anche indignato e adesso è stato coinvolto.

Nelle ultime ore, si è scatenato il panico intorno a Silvio Berlusconi, il quale aveva avuto dei contatti proprio con Briatore. Quest’ultimo aveva raggiunto il leader di “Forza Italia” nella sua villa in Sardegna e il 12 agosto hanno documentato la visita, con un video postato su Instagram e che ritraeva entrambi senza la mascherina. Mentre Flavio è ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano, Silvio si è sottoposto a ben tre tamponi il cui esito è stato negativo.

Dunque Berlusconi non ha contratto il Covid-19. La notizia è stata data dall’Ansa e, stando ad alcune voci che circolano, Silvio gode di ottima salute. L’ex presidente del Consiglio è tornato ad Arcore e lì si è sottoposto al tampone. Adesso che l’esito è risultato negativo, Berlusconi potrà dedicarsi alla campagna elettorale in vista delle elezioni regionali previste per il 20 e il 21 settembre.

Insomma si è trattato solo di un brutto spavento per Berlusconi. Ad Arcore, dove il leader politico vive nella sua lussuosissima villa, si è scatenato il panico per fortuna rientrato. Quel contatto con Briatore ha destato preoccupazione, difatti nelle immagini postate sul canale social si vedono i due molto vicini e senza alcuna protezione.