Chiusura discoteche: botta e risposta tra Briatore e Ragnedda, sindaco di Arzachena

Cosa ne pensa l’autore

Silvana Loddo - La mia opinione è che quando due persone si confrontano debbano farlo in merito alla questione effettiva. Briatore non ha un passato imprenditoriale da ammirare e queste informazioni sono presenti anche online. Ha semplicemente perso l'ennesima occasione per tacere, anziché dimostrare, ancora una volta, d'essere in possesso di un linguaggio inelegante e di basso spessore. Come diceva un noto aforisma: "Ci sono persone talmente povere che l'unica cosa che hanno sono i soldi".