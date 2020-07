Ancora aggiunte al programma filatelico italiano del 2020

Nuovo aggiornamento al programma di emissioni dei francobolli voluti dal ministero dello Sviluppo Economico che troveremo in vendita presso i canali di Poste Italiane. Alla data del 27 luglio, giorno del comunicato, le voci per l’anno 2020 adesso risultano essere ben 81 (molte di queste sono di più francobolli) e, se pensiamo che il prossimo francobollo in uscita il 2 agosto per ricordare i 40 anni trascorsi dalla Strage di Bologna sarà solo il numero 21, i conti di quello che ci aspetta da qui al 31 dicembre è facile farli.

Nelle integrazioni spiccano subito gli omaggi al mondo del calcio: se da un lato abbiamo quello oramai fisso della vincitrice del campionato italiano (e sarà ancora per la Juventus, al nono titolo di fila), non in programma per chissà quale motivo, si sono aggiunte la vittoria della Coppa Italia di giugno da parte del Napoli ed i centoventi anni di fondazione del Palermo Football Club S.p.A.

Altre voci nelle integrazioni di interesse saranno sicuramente per Carlo Alberto dalla Chiesa, a settembre sarà il centenario della nascita, e per Pietro Mennea, nel 40° anniversario della prima medaglia d’oro alle Olimpiadi di Mosca.

Detto del francobollo del due agosto, in programma anche un secondo valore che ricorda in modo diretto la Strage di Bologna e sarà quello per l’Associazione Amici di Onofrio Zappalà, una delle vittime di questa pagina nera della storia italiana, che ogni anno viene ricordata nel suo paese natale il due agosto e nel corso dell’ anno. La carta valore verrà emessa insieme ad un’altra Onlus, la Fondazione Tommasino Bacciotti costituita nel 2000 dai genitori di un bambino morto per pinealoblastoma, che ha sede a Fiesole

Infine, aggiustamenti sono stati fatti in alcune voci con le date o il costo dei francobolli, mentre altre sono ancora in data e valore da definire: quindi, sicuramente avremo ancora successivi comunicati ad attenderci, e chissà forse altre aggiunte.