YouTube: successo per gli Shorts, su Music arrivano i recap stagionali

Ascolta questo articolo

Introdotta la funzione per consentire di correggere i video caricati, YouTube ha diffuso i propri, esaltanti, dati sul successo dei video corti Shorts e, nel contempo, portato a più ampia diffusione la raccolta primaverile su YouTube Music.

Lo scorso Settembre TikTok, novella ossessione anche per Facebook, ha diffuso i propri dati secondo i quali avrebbe 1 miliardo di utenti che mensilmente guarderebbero i suoi video brevi: l’obiettivo, per fine 2022, è di arrivare a 1 miliardo e mezzo di fruitori. Anche Google ha diffuso i dati, o meglio “dato i numeri”, a proposito dei suoi video corti Shorts, palesando che, a due anni dalla loro introduzione, complice anche l’introduzione di strumenti di creatività presi dal concorrente e i bonus concessi ai creators, è già riuscita a ottenere 1.5 miliardi di persone che si connettono mensilmente al proprio account per guardare i video corti Shorts: considerando, però, che YouTube, da Aprile in poi, ha 2 miliardi di utenti mensili che visitano la sua piattaforma, emerge chiaramente che vi si sia un margine sufficiente a operare il gran sorpasso.

Nel frattempo, com’è noto, Google ha incominciato, con successo a sperimentare le pubblicità, introdotte saltuariamente e spesso inerenti l’installazione di app, all’interno dei suoi Shorts, in un processo che, per forza di cose, vedrà Mountain View impegnata nel progettare nuove forme pubblicitarie, adatte a un formato di video più corto di quello normale, ma realizzato sempre dagli stessi creators che, abili anche nel realizzare dirette e formati dalla durata normale, confermano il fenomeno dell’ascesa del creatore multiformato.

Intanto, passando dai meri dati alle novità concrete, a conferma di quanto già trapelato di recente, Google, confortata dai buoni feedback ottenuti sul recap di fine anno introdotto su YouTube Music, ha deciso di rendere stagionale quest’occasione di ascolto, mettendo a disposizione degli utenti del suo spin-off musicale, oltre al riepilogo di fine anno, altri 4 recap stagionali, ad esempio per autunno, inverno, primavera ed estate.

Sin da oggi, si parte con una maggior diffusione concessa allo Spring Recap 2022, una playlist personalizzata accessibile via app YouTube Music, con le abitudini d’ascolto della stagione che si avvia a concludersi: secondo quanto reso noto, gli utenti potranno condividere sia tale compilation riepilogativa, come accennato destinata a diventare stagionale, che le relative statistiche (es. highlights su artisti, album, brani, playlist ascoltati più a lungo). Entro fine anno, poi, spiega Google nel blog di YouTube, ci si potrà aspettare “più nuove statistiche e funzionalità che mettono ulteriormente in mostra i tuoi gusti unici“.