YouTube: maxi multa per privacy bambini, stop al numero esatto degli iscritti ai canali

Anche YouTube, come molte altre importanti piattaforme, è soggetta ultimamente a significative modifiche, basti pensare all’eliminazione imminente del sistema di messaggistica integrata, ed alla conversione in gratuiti, ma con pubblicità, dei contenuti Originals. Tuttavia, ciò potrebbe essere nulla in confronto, messa da parte l’ennesima multa in ambito privacy, a quello che si prospetta come in imminente arrivo.

Qualche giorno fa, è giunta notizia che YouTube sarebbe stata ammessa, con due voti a favore su tre, a un concordato che, previo pagamento di una multa tra i 150 e i 200 milioni di dollari, chiuderà un annoso contezioso della piattaforma, sollevato da varie associazioni (tra cui la Campaign for a Commercial-Free Childhood e il Center for Digital Democracy), in merito alla violazione, da parte della grande Y, della privacy dei bambini (tutelata dalla Children’s Online Privacy Protection Act, secondo la quale non si possono raccogliere, se non dietro consenso dei genitori, dati di minori inferiori ai 13 anni d’età).

La decisione, presa dalla FTC americana, in attesa di validazione dal Dipartimento di Giustizia degli USA, ha già destato molte critiche, con l’ammontare della multa che è stato giudicato inadeguato, in quanto pari a un paio di mesi di raccolta pubblicitaria.

Non meno importante della multa appena ricevuta, è la notizia, appena comunicata dal supporto di Google, secondo la quale, tra qualche giorno, facendo seguito a un proposito prospettato già a Maggio, spariranno, in calce ai canali, i contatori, almeno per come sono conosciuti oggi: questi ultimi, nello specifico, non recheranno più l’intera cifra degli iscritti ad un canale, comunque accessibile ai creators in apposite sezioni (es. YouTube Analytics e YouTube Studio), ma computeranno il tutto per arrotondamento, con la K che indicherà le migliaia (1.234=123K) e la M il milione (1.234.000=123M): tale variazione, applicata ai canali con più di 1.000 iscritti, è stata giustificata con l’esigenza di liberare i creators dall’ansia di guadagnare anche un solo follower in più, e dovrebbe permettere loro di concentrarsi solo sulla creazione e la condivisione di ciò che più prediligono.

In passato, una decisione simile era stata presa da Instagram, che ha preso a occultare del tutto il numero di like in calce ai contenuti condivisi dagli iscritti alla sua piattaforma.