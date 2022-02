YouTube: ancora novità in arrivo per il 2022

Nonostante le critiche del co-fondatore Jawed Karim, in relazione alla scelta di celare il conteggio dei dislike, YouTube, ormai da tempo la piattaforma di sharing multimediale di Google, guarda al futuro e, in tal senso, con un post del suo attuale responsabile di prodotto, Neal Mohan, ha permesso di dare (al pari di quanto già fatto a inizio anno dal CEO della piattaforma, Susan Wojcicki) un assaggio a quel che sarà il suo 2022 in fatto di novità per gli utilizzatori di detta piattaforma.

Conscia del grande successo ottenuto dagli Shorts anti TikTok, YouTube metterà a disposizione dei creators nuovi strumenti per la creazione di questo formato di contenuti: si partirà dai tool di editing per arrivare anche a nuovi effetti video e, ottenendo il risultato combinato di garantire ai creators un rapporto più intimo con il proprio pubblico, arriverà anche la possibilità per gli stessi di rispondere ai commenti con uno Short. Ancora in favore dei creators, la piattaforma ha assicurato l’intenzione di aiutarli nel decidere cosa produrre, mettendo loro a disposizione (es. tramite YouTube Studio che consente di approfondire le interazioni con i video) più informazioni su cosa gli utenti amino vedere. Sarà anche possibile, per i creators, andare insieme in live per stream interattivi.

Onde evitare che l’area dei commenti si tramuti in confronti al vetriolo, come sovente è accaduto, la grande Y ha annunciato che permetterà ai creators di stabilire le linee guida dei relativi Canali, sì da assicurar loro maggiore controllo sul tono delle discussioni. Google è interessata alla realtà virtuale da tempo: nel 2013 ha rilasciato i Google Glass, poco dopo il VR Cardboard e, in seguito, YouTube ha supportato i video in VR. Ora, con lo scopo di “portare più interazioni ai giochi e farli sentire più vivi” è stato promesso un impegno “entusiasta” per “trasformare questi mondi virtuali in una realtà per gli spettatori“.

Secondo Mohan, ogni giorno gli utenti di YouTube ne guardano più di 700 milioni di ore di contenuti attraverso gli schermi delle TV: in conseguenza di ciò è stato promesso che prossimamente sarà possibile usare i propri smartphone proprio per interagire con quando riprodotto sulla TV, ad esempio facendo sì che dallo smartphone si possa digitare un commento per il video in riproduzione, purché su ambedue i dispositivi si sia loggati col medesimo account.

Sul versante della monetizzazione, dopo i test dei mesi scorsi (es. con Walmart), arriveranno novità in tema di shopping dall’app, shopping nei Live e “Shoppable video”: sarà anche possibile regalare gli abbonamenti ai propri Canali. Meno sull’immediato, YouTube ha promesso di analizzare il fenomeno degli NFC e della blockchain nell’ottica di migliorare “la connessione tra i creatori e i loro fan, offrendo ai creatori un nuovo modo di fare soldi“.