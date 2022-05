Twitter: ufficiali gli Spaces riservati agli abbonati Super Follower

Ascolta questo articolo

Twitter, pur presa nella morsa mediatica del caso Elon Musk, con nuovi e recenti sviluppi in merito, vive anche una normale vita da social, fatta del varo, di tanto in tanto, di novità, per gli utenti e i creators. Nelle scorse ore, la piattaforma del canarino azzurro, mediante uno dei suoi account ufficiali, ha comunicato il varo di una delle più grosse novità degli ultimi tempi.

Come noto, dai tempi del successo di Clubhouse, Twitter ha attivato gli Spaces, chat room audio dal vivo che, via via, sono diventati sempre più sofisticati: d’altro canto, i creators presenti sul social, sino a poco tempo fa, potevano avere, come strumenti di monetizzazione, solo due opzioni: con Super Follows potevano richiedere agli utenti un abbonamento versando il quale gli iscritti avrebbero avuto accesso ai contenuti esclusivi, mentre con i Ticketed Spaces i creators potevano far pagare, da 1.99 a 999 dollari, il biglietto per accedere a uno Space privato.

Ora, mescolando proprio gli Spaces con i Super Follows, chi crea contenuti sul microblog di San Francisco avrà anche una terza opzione a propria disposizione, rappresentata dai Twitter Super Follows Spaces.

Questi ultimi, a differenza dei Ticketed Spaces che sono fruibili da tutti, semplicemente comprando il biglietto d’ingresso, sono riservati ai Super Follower, a cioè a chi già paga un abbonamento del tipo Super Follows, ora reso più attrattivo che in precedenza, quando si aveva diritto solo a qualche contenuto esclusivo. Secondo quanto viene precisato da TechCrunch, la novità in questione è stata messa a disposizione di tutti i creators con attiva l’opzione per i Super Follows: per avvalersene, quando si avvia un nuovo Space, è sufficiente premere sul nuovo pulsante “Solo i super follower possono partecipare“.

Sul piano degli utenti, le cose sono un po’ più complesse: gli abbonati lato mobile possono chiedere di partecipare, ascoltare, e parlare negli Spaces riservati ai Super Follower, mentre gli abbonati lato web possono partecipare, ascoltare, ma non domandare di parlare. Coloro che non sono abbonati potranno comunque “vedere” gli Spaces riservati ai Super Follows, ma dovranno abbonarsi per potervi accedere e partecipare.