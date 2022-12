Twitter: solo gli abbonati potranno votare i sondaggi sulle nuove policy

Ascolta questo articolo

Twitter, il famoso social network del canarino azzurro, nelle scorse ore è tornato protagonista della cronaca hi-tech grazie a diverse indiscrezioni in merito alle dimissioni di Musk dal ruolo di capo del social, e in merito a chi potrà in futuro esprimersi sui sondaggi con la quale la piattaforma deciderà sulle proprie policy.

Ormai da diverso tempo Elon Musk conduce dei sondaggi su Twitter, per prendere decisioni importanti, come la riammissione di Donald Trump. Più di recente, dopo aver dovuto riammettere diversi giornalisti che avevano condiviso collegamenti al bot traccia jet @ElonJet ed essersi rimangiato la decisione di far pagare per la promozione dei social rivali, il volubile imprenditore ha lanciato un nuovo sondaggio per decidere se fosse il caso che il social si dotasse di una policy che vietasse “la creazione o l’uso di account esistenti allo scopo principale di pubblicizzare altre piattaforme di social media“.

Dopo la conclusione della finale di calcio Qatar 2022, Musk ha lanciato un nuovo sondaggio, col quale ha chiesto agli utenti del social se avrebbe dovuto dimettersi da capo dello stesso, con il sì che ha intercettato il 57.5% delle preferenze dei circa 17 milioni di voti espressi.

Musk, immediatamente dopo il sondaggio, si è espresso sostenendo che non ci fosse alcun successore ma, in realtà, le cose non starebbero proprio in questi termini visto che alcune fonti avrebbero riferito al giornalista David Faber della CNBC che in realtà, anche ben prima che fosse condotto il sondaggio, Musk aveva avviato la ricerca per un nuovo amministratore delegato della società, acquistata in fine di Ottobre per la bella cifra di 44 miliardi di dollari.

Le conseguenze di detto sondaggio non si sono però certo fermate qui. Nel corso di una discussione con un abbonato a Twitter Blue (il tier d’abbonamento che offre diversi vantaggi, come una modalità lettura, l’annullamento dei tweet inviati, meno pubblicità, spunte di verifica colorate), tal Unfiltered Boss, il neo proprietario di Twitter ha concordato che la piattaforma permetterà di votare via sondaggio sulle policy solo agli abbonati a Blue in quanto, come sostenuto dall’utente di cui sopra, sono queste le persone che stanno concretamente investendo nella piattaforma per mantenerla a galla.