Twitter, secondo Elon Musk, competerà con PayPal per pagamenti e trasferimenti di denaro

Cosa ne pensa l’autore

Fabrizio Ferrara - Perbacco, bello scoop da parte del Financial Times. A quanto pare Musk vuol essere di parola e trasformare Twitter in qualcosa di simile a quello che in Cina e Asia è in grado di fare WeChat che, però, non è un social ma un'app di messaggistica. Ci sarà da vedere se il canarino azzurro non verrà troppo snaturato. D'altronde, in tal caso le alternative, tra Mastodon e Koo, Reddit e Tumblr di certo non mancano.