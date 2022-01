Twitter: piccoli roll-out, tanti test, qualche rumors

Week-end carico di novità per Twitter che, a parte una piccola implementazione, si è resa protagonista per il varo di tanti test e per la consueta buona dose di rumors in merito a future ed eventuali migliorie.

In tema di novità concrete, Twitter ha messo a disposizione degli hosts più informazioni di contesto in merito agli Spaces, in particolare fornendo dati su quanti utenti si siano sintonizzati sullo streaming di una chat audio e, in relazione alla da poco aggiunta feature degli Spazi registrati, palesando quanti replay abbia raccolto la sessione.

La prima rivelazione fornita da Social Media Today, tramite il suo social media manager Andrew Hutchinson, ha permesso di scoprire come Twitter stia testando gli Spazi privati attraverso opzioni (es. in favore dei soli followers, o delle persone invitate a entrare) che darebbero agli host la possibilità di selezionare l’auditorium dei propri Spazi audio: ciò potrebbe tornare utile agli utenti che intendano avviare chat audio con gli amici, ma anche e soprattutto ai marchi interessati a sviluppare una propria community attraverso audio room esclusive, in cui magari svelare le ultime novità o particolari offerte (quale strategia per invogliare gli utenti a seguirne il profilo).

Un altro test scoperto sul noto social sarebbe finalizzato ad aiutare nella scoperta dei tweet, attraverso la collocazione, sopra il feed dei cinguettii, di una barra degli argomenti, suggeriti sulla base dell’attività degli utenti: cliccando su ciascuno di questi topic, avverrebbe una selezione ad hoc con elencati i soli tweet corrispondenti a quel dato argomento.

Nell’ambito della funzione di risposta video a schermo intero, mettendo a frutto l’esperienza ottenuta con i fallimentari Fleets, Twitter avrebbe avviato un test su iOS con la messa a disposizione dell’opzione “Citazione Tweet con reazione”: quest’ultima permetterebbe di creare tweet personalizzati unici in cui l’utente includerebbe una foto o un video a schermo intero con, al suo interno, riportato come cameo, il post originario. Ispirandosi ancora una volta all’approccio visivo di TikTok, il canarino azzurro starebbe collaudando un aggiornamento per il suo editor per dare più “presenza” ai commenti attraverso il colore.

Dal supporto ufficiale di Twitter è arrivata poi la conferma del varo di un test pubblico (con attivazioni da server remoto solo per alcuni utenti), nella scheda Home dell’app iOS, per aiutare gli utenti a effettuare facilmente le ricerche, tramite l’icona di una lente o di una nuova barra di ricerca somigliante a quella che c’è nella scheda Esplora.

Dal leaker Alessandro Paluzzi, invece, arrivano altri rumors. In particolare, è confermato che Twitter stia lavorando a un sistema di etichettature per gli account automatizzati, onde distinguere a colpo d’occhio se si stia seguendo una persona reale o un bot. Parimenti, una sortita nel codice applicativo della piattaforma ha consentito anche di appurare l’interesse del social a implementare finalmente un sistema che consenta di cercare tra i propri messaggi diretti (DM), magari quando si ha la necessità di recuperare un messaggio molto vecchio o molto importante inoltrato in precedenza. Nell’ambito della funzione (Tips / Tip Jar) per elargire delle mance digitali ai propri creators preferiti, intanto, sembra ormai assodato che verrà introdotto anche il portafoglio KakaoPay della chat app sudcoreana Kakao.