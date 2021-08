Twitter: ora è possibile scoprire a quali Spaces partecipano gli utenti seguiti

Da qualche tempo, anche Twitter ha cavalcato il successo (ormai svanito) di Clubhouse, proponendo una propria soluzione di chat audio live, denominate Spaces (di recente beneficiati dalla possibilità, per gli host, di nominare un massimo di 2 co-conduttori) che, sino a poco tempo fa, condividevano con gli ormai defunti Fleets (Storie), gli oblò posti in alto, nella schermata principale del social, sopra il Feed dei cinguettii, attingendo ai quali era possibile avere contezza degli Spaces avviati dagli utenti che si seguivano.

Ora, sempre con lo scopo di aiutare gli utenti a scovare nuovi Spaces (proposito che ha già portato a includere nuovi endpoint nelle API 2.0 destinate agli sviluppatori di client di terze parti), l’account ufficiale Twitter Spaces ha confermato che alcuni utenti, degli ecosistemi Android e iOS, possono da oggi anche desumere, dai medesimi cerchietti, se un utente che stanno followando si sia sintonizzato su uno Spaces per ascoltarlo.

Consapevoli che ciò potrebbe ingenerare problemi di privacy, i programmatori del team di Twitter si sono premuniti con una soluzione ad hoc. Nello specifico, è stata prevista la possibilità, per gli utenti, di non far sapere ai propri follower che stanno seguendo un dato spazio.

Ciò, tramite un’opzione apposita, “consentire ai follower di vedere quali Spazi stanno ascoltando”, che può essere disattivata all’interno della sezione “Privacy e sicurezza” della categoria “Impostazioni e privacy“, posta in fondo, sopra “Centro di assistenza”, all’interno delle impostazioni dell’account utente accessibili dal menu che appare toccando l’avatar dell’utente, posto in alto a sinistra nella schermata principale dell’app del canarino azzurro.

A partire da tale disattivazione, gli utenti potranno effettivamente proteggere la propria privacy “all’esterno” dello Spaces a cui stanno partecipando, ma non nascondere la propria presenza al suo interno: in sostanza, viene precisato anche dal portale Latesly.com, chi è con tali utenti all’interno dello stesso Space potrà comunque rilevarne la presenza.