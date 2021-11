Twitter: novità Super Follows, divisione Crypro e rumors vari

Il noto social del canarino azzurro ha confermato ufficialmente il suo forte interesse per le tecnologie decentralizzate e le criptovalute con la costituzione di una divisione ad hoc e, nel contempo, prospettato imminenti novità per la funzione Super Follows. Nel contempo, sul conto della piattaforma di microblogging più popolare al mondo sono emersi non pochi rumors su future funzionalità.

In tema di rumors, secondo quanto scoperto dal leaker Alessandro Paluzzi, Twitter sarebbe ancora al lavoro sullo sviluppo della funzione che permette di scegliere, per l’immagine profilo, tra appunto un’immagine e un token non fungibile, NFT. Il nuovo step di sviluppo si sarebbe concretizzato in una pagina introduttiva, che spiega cosa siano gli NFT, come sia caratterizzata (a forma di esagono) l’immagine profilo se rappresentata da un NFT, e che per usare come avatar dell’account un NFT vada associato all’account un wallet crittografico. Ancora in relazione a quest’argomento, sembra che Twitter mediti di concedere come bonus agli utenti dell’abbonamento Blue, che come noto hanno anche il privilegio di poter provare in anteprima alcune feature, anche l’accesso anticipato proprio alla funzione NFT Profile Picture.

Procedono anche i lavori per la funzione dedicata all’automazione degli account come evidenziato da un’impostazione ad hoc nella quale vien spiegato che “gestire gli account permette alle persone di sapere chi amministra (runs) l’account automatizzato”.

Come noto anche Twitter offre ai propri utenti un’esperienza migliore, più rapida e sicura, attraverso l’accettazione dei cookies, un campo nel quale è in studio, anche secondo la leaker Jane Manchun Wong, l’ipotesi di concedere più controllo agli utenti, permettendo loro di rifiutare i cookies non essenziali. Sempre dalla Wong arriva la scoperta di come il team del canarino azzurro stia preparando un apposito set di Reactions per gli Spaces audio.

Dal leaker Nima Owji, invece, arrivano altre scoperte: innanzitutto, si parla di una piccola variazione nella gestione dei messaggi diretti, DM, con lo scrolling al loro interno che ora parte dalla parte alta della pagina e non più dagli ultimi. In più, in relazione alle Communities, è emersa la schermata di un’opzione che permetterà agli admin di aggiungere nuove regole, con annesso titolo e relativa descrizione.

In tema di novità ufficiali, dall’account istituzionale della funzione Super Follows arriva l’ammissione secondo cui, essendo stati ascoltati i feedback degli utenti, si sta lavorando per introdurre, all’interno di questa funzione, vantaggi quali la possibilità di far variare la descrizione del profilo a seconda di come sia il mood o umore dell’utente, l’arrivo di Spaces dedicati ai Super Followers, e la possibilità di filtrare le notifiche per vedere per prime quelle dei propri iscritti (Super Followers).

Tempo fa si era parlato, per Twitter, della possibilità di concedere delle mance in forma di criptovalute ai propri creatori di contenuti preferiti. L’interesse del canarino azzurro per l’argomento non si è certo esaurito, come confermato ufficialmente dalla stessa interessata, Tess Rinearson, assunta da Twitter e messa a capo della neonata divisione Twitter Crypto, volta a gestire (con referente il chief technology officer Parag Agrawal) tutto ciò che riguarda le criptovalute, la blockchain, e le tecnologie decentralizzate in senso più lato.