Twitter: novità sui contenuti, test per gli Spaces e rumors vari

Nelle scorse ore, il social network Twitter, tra una notizia e l’altra riguardante il futuro acquirente Elon Musk, ha annunciato ufficialmente il varo di un’importante novità offerta come test a coloro che aprono uno Spazio audio sulla piattaforma, con lo scopo di migliorare l’interazione degli utenti degli Spaces con coloro che gli ascoltano. Nel contempo, la piattaforma ha comunicato alcune iniziative in tema di contenuti in streaming, e si è resa protagonista di diversi rumors.

Alla recente edizione del NewFronts 2022, Twitter ha annunciato diverse novità in tema di contenuti, che interessano anche gli inserzionisti che, attraverso gli stessi, potranno raggiungere un pubblico particolarmente coinvolto. Si parte con un accordo ampliato con Conde Nast, che permetterà agli advertisers di sponsorizzare su Twitter programmi come il Vanity Fair Oscar Party Red Carpet, il il Red Carpet di Vogue al Met Gala, e il Pitchfork Music Festival. Grazie a E! Notizie arriva il live streaming “Mentre eri in streaming” incentrato sulle notizie d’intrattenimento tratte dal mondo televisivo, mentre non mancheranno nuove programmazioni da parte di ESSENCE e REVOLT, e streaming sportivi grazie al nuovo accordo con la lega di basket femminile WNBA.

Dulcis in fundo, tra le tante iniziative emerse al NewFronts 2022, è stato comunicato il varo di un programma che si occuperà di “fornire i momenti salienti in tempo reale dei più grandi eventi globali“.

Virando sulla seconda novità ufficiale, l’account Twitter Spaces ha dettagliato il varo di una novità, testata a Marzo con alcuni host. In particolare, quando un host avvia uno Space, verrà pubblicata come tweet una card di quel dato Spazio, in modo che gli utenti della piattaforma del canarino azzurro (che si ritroveranno quel dato tweet in Home se seguono l’host) possano rispondere e likkare il contenuto della stanza in discussione. All’interno degli Spaces, accanto all’icona delle Reazioni, è stato collocato un pulsante per il threads che mostra il conteggio delle interazioni nel relativo thread: con un tocco su tale icona si potranno consultare solo i cinguettii inviati come risposta al tweet dello Space e commentare.

Sempre nel merito della funzione, sarà possibile identificare l’argomento della conversazione visto che i tweet inviati dall’interno di uno Space verranno collegati alla relativa stanza. A quanto pare, tenendo conto del fatto che a inizio anno Twitter ha testato con alcuni host una funzione per condividere brevi clip audio degli Spaces, questi ultimi stanno ottenendo una certa attenzione dai programmatori della piattaforma, come dimostrato anche da gran parte dei rumors giunti di recente.

In particolare, secondo il leaker Alessandro Paluzzi è in sviluppo un sistema per inviare reazioni a uno Spaces, anche quando quest’ultimo è stato ridotto a icona o ancorato alla barra delle applicazioni: sempre dalla stessa fonte arriva la scoperta in base alla quale Twitter starebbe pensando di evidenziare anche sulla web app le risposte all’autore di un tweet. Dal leaker Nima Owji, infine, arriva la scoperta secondo cui Twitter starebbe portando i SuperFollows anche sulla versione web della piattaforma,.