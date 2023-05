Twitter lancia la sfida a Instagram (con Meta che non sta a guardare)

Da quando Elon Musk ha comprato per 44 miliardi di dollari Twitter, il social del canarino azzurro è stato spesso alla ribalta, con novità a volte varate e poi ritirate causa controindicazioni: alle novità già note se ne potrebbe presto aggiungere un’altra, anche questa ufficializzata da Musk in persona.

Durante il week end, l’utente Gail Alfar, noto con nickname @GailAlfarATX, ha dichiarato su Twitter che sarebbe bello se questo social avesse anche una funzione, in stile Instagram, che permettesse di editare i video aggiungendo immagini, della buona musica e dei filtri. Il tutto internamente a Twitter e senza dover usare app esterne. Elon Musk non si è lasciato scappare il suggerimento e, a proposito di quanto richiestogli, ha risposto con un lapidario “Coming”, cioè “in arrivo“.

Al momento non è noto come potrebbero venire implementate queste funzionalità che potrebbero costituire l’ultima mossa di Musk come CEO del social, visto che ha passato la mano a Linda Yaccarino, nuova CEO con delega sulle attività commerciali. Tuttavia, la mossa in questione potrebbe anche essere la prima del nuovo corso di Musk che, ricordiamo, conserverà per sé il ruolo di CTO, cioè di responsabile tecnico del social, ruolo che gli consentirà di dire l’ultima sull’implementazione di nuove funzioni.

Secondo il portale asiatico Bezinga, l’arrivo di nuove funzionalità in stile Instagram all’interno di Twitter non sarebbe il primo caso in cui le due controparti hanno invaso l’uno il “territorio” operativo dell’altro.

Lo scorso Dicembre, Instagram ha introdotto, senza molto successo, la funzione “Note” che permette, sfruttando la tecnologia di Instagram, di implementare un feed dedicato a post di testo, in stile Twitter. Sempre Meta, secondo quanto emerso nella scorsa settimana, sarebbe al lavoro su un social decentralizzato, basato sul testo, quale alternativa a Twitter: per ora il progetto è noto come P92 o Barcelona e l’esordio dovrebbe avvenire non tardi, ovvero entro questa estate.