Instagram annuncia Profili di Gruppo, Raccolte condivise, Candid Stories e Note

Ascolta questo articolo

Nello stesso giorno in cui ha dedicato un post a WhatsApp, la casa madre Meta, che controlla pure Facebook, ha dedicato un intervento in favore di Instagram, ampliandone le funzionalità affinché si apra ai nuovi trend attuali e, nello specifico, affronti al meglio la concorrenza dei nuovi rivali, come BeReal, al pari di come fatto in passato, con Storie e Reels, per affrontare Snapchat e TikTok.

Introdotti in WhatsApp gli status non hanno mai raggiunto Instagram, nonostante alcuni test condotti poco più di un anno fa, quando si collaudò una funzione che avrebbe permesso di dire ai follower quel che si stava facendo attraverso un testo di massimo 32 caratteri comprese le emoji. Qualcosa di simile è appena stato dichiarato come in roll-out.

Si tratta delle Note che, concepite come un modo “casuale e spontaneo per esprimersi e connettersi tra loro“, potranno essere lasciate con un’estensione massimale di 60 caratteri, sempre emoji incluse: per accedere alla funzione, una volta attiva, basterà cercare il pulsante nei messaggi diretti, selezionare gli amici intimi o i follower che si segue, redigere la nota, che apparirà, per 24 ore, pinnata in alto nella loro casella di posta. Le risposte, ovviamente, appariranno nella propria mailbox in-app.

Presto, tra le novità in quota Instagram, arriveranno anche i Profili di Gruppo, attualmente in test: in questo caso, grazie nell’ambito di un profilo condiviso con gli amici sarà possibile condividere post e Storie, che verranno pubblicati su questo profilo e non sul proprio e condivisi con gli altri membri del profilo di gruppo. In questo caso, per avvalersi della funzione, basta toccare il segno dell’addizione + e optare per la voce “Profili di gruppo”.

Per ora in fase di test sono poi le Raccolte collaborative, una nuova funzione che permette di allestire elenchi di pubblicazioni cui abbiano accesso altri utenti: nello specifico, dal feed, si potranno salvare dei post, che saranno inclusi in raccolte collaborative in un gruppo o in un DM 1 a 1 con un proprio amico, quale escamotage per consentire un confronto sui propri interessi. .

Sempre ancora in test (anche su Facebook), le Candid Stories sono Storie, visibili solo a chi vi partecipa condividendo la propria “candid”, estremamente simili alla funzione peculiare di BeReal: in pratica l’utente dovrà condividere una Storia di quel che sta facendo in un dato momento, una volta che abbia ricevuto l’apposita notifica quotidiana (disattivabile dalle impostazioni). Proseguendo nei test annunciati, si va incontro al già esistente adesivo “Tocca a te” che venne introdotto lo scorso anno per consentire agli utenti di pronunciarsi sull’argomento di una data Storia: ora, tale sticker ha guadagnato l’invito agli amici a partecipare.