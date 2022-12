WhatsApp: recap novità chiamate, piccola miglioria grafica

Ascolta questo articolo

La celeberrima applicazione di messaggistica istantanea WhatsApp, controllata da Meta Platforms di Mark Zuckerberg, nelle scorse ore ha condiviso un post illustrativo di diverse novità relative alle chiamate e alle video chiamate, e rilasciato una piccola miglioria grafica nel canale beta dedicato agli utenti Android.

Nel corso di un post pubblicato sul proprio blog ufficiale, WhatsApp ha eseguito un breve recap di alcune funzioni relative alle sue chiamate audio e video, in alcuni casi già rilasciate e, in altri, schedulate per un prossimo arrivo. La piattaforma ha sottolineato che ora, anche per le videochiamate, sia possibile, come per quelle solo audio, facendo partecipare fino a 32 persone, quadruplicando il vecchio limite operativo di coinvolgimento.

Molto pratico, nel mentre si partecipa a una chiamata, senza la necessità di interromperla, semplicemente premendo a lungo sul nome di un partecipante, è possibile silenziarlo o inviarli un messaggio diretto. Di recente implementazione lato web, è arrivata poi la possibilità di invitare gli utenti a partecipare a una chiamata condividendo un link d’invito.

Su iOS, è arrivata in test, con roll-out stabile il prossimo anno, la funzionalità Picture in Picture che, utile in ottica multitasking, permette di riprodurre una chiamata in una finestra flottante. Durante una chiamata, un banner avviserà nel caso vi si aggiunga un nuovo partecipante: inoltre, nell’eventualità che un partecipante abbia la fotocamera spenta, lo stesso sarà identificabile attraverso l’animazione di una forma d’onda colorata.

Su Android, e precisamente con la release beta 2.23.1.5, arriva una piccola ma utile miglioria grafica: come noto da poco WhatsApp ha introdotto gli avatar: ebbene, col il nuovo roll-out, la piattaforma ha invertito nelle impostazioni le voci Avatar e Privacy, in modo da non separare le voci della Privacy da quelle dell’account, ma anche per evidenziare come le impostazioni sulla privacy siano più importanti di quelle relative agli avatar.