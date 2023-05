Twitter introduce i controlli di velocità per i video e si prepara ad altre novità video

Reduce dalla nomina di Linda Yaccarino a nuovo CEO di Twitter, il cui proprietario Elon Musk passa ora al ruolo di responsabile tecnico, il social del canarino azzurro si appresta a nuove trasformazioni, che sembrano andare nella direzione del consumo dei video.

Elon Musk ha già anticipato a un utente che presto arriverà su Twitter un editor di clip, che permetterà di aggiungere immagini, filtri e buona musica ai propri video: in precedenza, agli abbonati di era stata concessa la possibilità di riprodurre i video in qualità maggiore e di caricarli con durata più lunga di quanto possibile agli utenti free, quelli comuni. A tali cambiamenti se ne stanno però aggiungendo altri, come emerso grazie ad alcuni post.

Il consigliere e amico di Musk, Jason Calacanis, ha caricato sulla piattaforma un video dal quale si evince che ora sono stati messi a disposizione degli utenti i controlli di velocità dei video, che permettono di regolarne la riproduzione a colpi di 0,25x, con anche le opzioni da 0,50, 0,75, 1, 1,25, 1,50, 1,75 e 2x. Le velocità più basse torneranno utili per gli eventi sportivi, ramo nel quale Twitter sta investendo molto, in modo da poter riguardare “en ralenti” azioni concitate dei match. Diversamente, le velocità più alte torneranno utili per riprodurre più celermente dei dibattiti e arrivare prima al punto che ci interessa maggiormente.

Secondo Socialmediatoday Twitter si appresta a introdurre nelle prossime settimane, forse prima della fine del mese, anche altre funzionalità che riguardano i video, oltre ai controlli di velocità della riproduzione in stile YouTube.

Nello specifico, dovrebbero essere rilasciate novità come la comparsa di una scheda per i video sui profili degli utenti. Inoltre, pare che sarà possibile scaricare i video, ottenere la trascrizione testuale e automatica dei contenuti video: infine sembra schedulata anche un’altra novità, quella del supporto verso la modalità picture-in-picture, in modo che sarà possibile continuare a far riprodurre il video nel mentre si prosegue a scorrere il proprio feed.