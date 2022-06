Twitter: in roll-out globale il nuovo sistema di segnalazione dei tweet

Ascolta questo articolo

Sempre al centro di rumors, il celebre social Twitter, a un punto cruciale della trattativa per venire acquisito da Elon Musk, ha annunciato, dopo mesi di test, il varo di un’attesa novità per rendere la sua piattaforma più sicura.

La prima novità relativa a Twitter in questo breve recap riguarda una miglioria comunicata ufficialmente dalla piattaforma. Lo scorso Dicembre, il canarino azzurro ha testato, limitatamente agli USA, il rinnovo della funzione “Report Tweet” (Segnala Tweet)” che ha fornito ottimi riscontri visto che, migliorato del 50% il numero delle segnalazioni inviate utilizzabili, il microblog ha potuto effettivamente rimuovere più contenuti dannosi e/o pericolosi.

Ipso facto, nelle scorse ore, è partito il roll-out globale di questa funzione, che dovrebbe giungere a termine nelle prossime settimane. A implementazione avvenuta, il sistema di segnalazione attuale, che prevede che l’utente capisca quale regola sia stata violata nell’effettuare una scelta tra una serie di limitate categorie tra cui scegliere, cederà il passo a un nuovo sistema di segnalazione, che permetterà di fornire più informazioni di contesto “su come un tweet potrebbe influenzare qualcuno“, scegliendo anche più opzioni assieme.

In particolare, il flusso di segnalazione dei tweet in corso di implementazione è suddiviso in varie finestre, partendo da quella che richiede su chi un dato tweet potrebbe avere impatto (me stesso, tutti su Twitter, uno specifico gruppo di persone, qualcun altro).

In seguito, va precisata la natura dell’impatto (molestato o intimidito con violenza, attaccato con odio, spammato, esposto a contenuti per indurlo a usarsi violenza, esposto a contenuti sensibili o urtanti), il modo in cui viene portato avanti l’impatto (insulti, negando eventi tipo l’Olocausto, auspicando danni o diffondendo il timore su qualcuno a causa della sua identità, incoraggiando a molestare a causa dell’identità, condividendo immagini tese a diffondere odio, etc). L’ultimo step propone una sintesi che evidenzia per quale regola si starebbe segnalando una violazione. con in più la possibilità di aggiungere ulteriore contesto tramite l’inclusione di altri tweet o compilando un apposito form testuale.

In tema di novità unofficial, in quanto ancora in sviluppo, dagli studi del leaker Alessandro Paluzzi emerge che Twitter starebbe lavorando per portare l’opzione segnalibro anche nella funzione (solo per gli abbonati di Blue) reader mode (visualizzazione di un thread di tweet senza elementi di distrazione) su Android.